Estados Unidos intensifica presión sobre Maduro: helicópteros de fuerzas especiales sobrevuelan el Caribe

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reiteró la tarde de este jueves 16 de octubre que Nicolás Maduro es un presidente ilegitimo.

Leavitt destacó a los reporteros que Maduro además encabeza un ilegitimo régimen, el cual envía droga a los estadounidenses.

Por otro lado, la cadena Fox News reportó que soldados de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos sobrevolaron cerca de las costas venezolanas.

Este grupo elite del ejército estadounidense utilizó un grupo de helicópteros para sobrevolar al sur del Mar Caribe.

De acuerdo con los reportes, los helicópteros de las fuerzas especiales fueron vistos a alrededor de 90 millas de las costas de Venezuela, cerca a la isla de Trinidad y Tobago.

Estos helicópteros fueron utilizados en las operaciones para lograr la captura de Osama Bin Laden.

La información se conoce al día siguiente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

De acuerdo con funcionarios consultados por The New York Times Estados Unidos intensificarán una campaña contra Nicolás Maduro, quien es considerado el líder del grupo terrorista el cártel de Los Soles.

“Autoricé por dos razones: primero, vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales (...) Lo otro es la droga. Muchas drogas vienen por mar. Pero ahora vamos a enfocarnos en tierra”, dijo Trump enumerando las razones de su decisión.

Por su lado, The Washington Post reveló que los aviones probablemente sean operados por el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales.

Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, le reveló al Post que eran boinas verdes y del grupo Delta.

Cancian indicó al The Washington Post que la inclusión de los Little Birds —pequeñas aeronaves de ataque diseñadas para insertar operadores en tierra y proporcionar apoyo aéreo cercano— sugiere preparativos para posibles misiones que podrían implicar la presencia de tropas estadounidenses en tierra.