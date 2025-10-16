Estados Unidos intensifica presión sobre Maduro: helicópteros de fuerzas especiales sobrevuelan el Caribe

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/karoline-leavitt" target="_blank">La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt</a>, reiteró la tarde de este jueves 16 de octubre que <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/nicolas-maduro" target="_blank">Nicolás Maduro</a> es un presidente ilegitimo.<b>Leavitt destacó a los reporteros que Maduro además encabeza un ilegitimo régimen, el cual envía droga a los estadounidenses.</b>Por otro lado, la cadena <b>Fox News</b> reportó que soldados de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos sobrevolaron cerca de las costas venezolanas.Este grupo elite del ejército estadounidense utilizó un grupo de helicópteros para sobrevolar <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mar-caribe" target="_blank">al sur del Mar Caribe</a>.De acuerdo con los reportes, los helicópteros de las fuerzas especiales fueron vistos a alrededor de 90 millas de las costas de Venezuela, cerca a la isla de Trinidad y Tobago.Estos helicópteros fueron utilizados en las operaciones para lograr la captura de <b>Osama Bin Laden</b>.La información se conoce al día siguiente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.De acuerdo con funcionarios consultados por <b>The New York Times</b> Estados Unidos intensificarán una campaña contra Nicolás Maduro, quien es considerado el líder del grupo terrorista el cártel de Los Soles.'<i>Autoricé por dos razones: primero, vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales (...) Lo otro es la droga. Muchas drogas vienen por mar. Pero ahora vamos a enfocarnos en tierra'</i>, dijo Trump enumerando las razones de su decisión.Por su lado, <b>The Washington Post</b> reveló que los aviones probablemente sean operados por el 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales.Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, le reveló al <b>Post</b> que eran boinas verdes y del grupo Delta.Cancian indicó al <b>The Washington Post</b> que la inclusión de los <i>Little Birds —pequeñas aeronaves de ataque diseñadas para insertar operadores en tierra y proporcionar apoyo aéreo cercano— sugiere preparativos para posibles misiones que podrían implicar la presencia de tropas estadounidenses en tierra.</i>