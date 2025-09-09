Casa Blanca evita aclarar si Trump planea atacar a Venezuela: ‘ya verán’

<b>La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt</b>, explicó este martes 9 de septiembre que sería <b>'muy imprudente' </b>para ella interpretar las palabras del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">presidente Donald Trump</a> cuando se le preguntó si atacaría Venezuela y él respondió 'ya verán'.Sin embargo, afirmó que el núcleo del mensaje de Trump y lo que la actual administración cree es que el régimen de Venezuela es 'ilegítimo'.Leavitt subrayó que es inaceptable para el presidente y su administración que se trafiquen drogas ilegales y mortales a Estados Unidos.Por ello, la administración tomó 'una acción muy fuerte' contra una lancha y once narcoterroristas en aguas internacionales. Según Leavitt, esto envía un mensaje contundente a los traficantes de drogas de todo el mundo.<b>Este 2 de septiembre tropas estadounidenses destruyeron con un misil una lancha que viajaba desde las costas del estado Sucre hasta Trinidad y Tobago.</b>Tras el ataque se reportó la muerte de 11 hombres y que la droga que transportaba equivalía a 100 millones de dólares en el mercado de Miami, Florida.<b>Además, Estados Unidos envió a la zona sur del Mar Caribe un total de ocho buques, entre ellos tres anfibios, 8 mil soldados, un avión P-8 (radares) y un submarino que utiliza energía nuclear. </b>La funcionaria estadounidense dijo que la cantidad de droga de esa lancha representa las vidas de miles de estadounidenses que podrían haber muerto por ese veneno mortal.