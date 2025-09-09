Casa Blanca evita aclarar si Trump planea atacar a Venezuela: ‘ya verán’

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó este martes 9 de septiembre que sería “muy imprudente” para ella interpretar las palabras del presidente Donald Trump cuando se le preguntó si atacaría Venezuela y él respondió “ya verán”.

Sin embargo, afirmó que el núcleo del mensaje de Trump y lo que la actual administración cree es que el régimen de Venezuela es “ilegítimo”.

Leavitt subrayó que es inaceptable para el presidente y su administración que se trafiquen drogas ilegales y mortales a Estados Unidos.

Por ello, la administración tomó “una acción muy fuerte” contra una lancha y once narcoterroristas en aguas internacionales. Según Leavitt, esto envía un mensaje contundente a los traficantes de drogas de todo el mundo.

Este 2 de septiembre tropas estadounidenses destruyeron con un misil una lancha que viajaba desde las costas del estado Sucre hasta Trinidad y Tobago.

Tras el ataque se reportó la muerte de 11 hombres y que la droga que transportaba equivalía a 100 millones de dólares en el mercado de Miami, Florida.

Además, Estados Unidos envió a la zona sur del Mar Caribe un total de ocho buques, entre ellos tres anfibios, 8 mil soldados, un avión P-8 (radares) y un submarino que utiliza energía nuclear.

La funcionaria estadounidense dijo que la cantidad de droga de esa lancha representa las vidas de miles de estadounidenses que podrían haber muerto por ese veneno mortal.