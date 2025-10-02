Trump a Mulino: ‘Estados Unidos distingue a Panamá como un país cooperante’

De acuerdo con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">el presidente José Raúl Mulino</a>, su encuentro en la ciudad de Nueva York con su <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">homólogo estadounidense Donald Trump</a> fue 'muy cordial'.Mulino y Trump coincidieron en Nueva York debido a que participaron la semana pasada en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.Posteriormente, Trump ofreció una recepción a los jefes de estado y gobierno que participaron en la asamblea de Naciones Unidas.<b>En esa recepción, celebrada en el hotel en donde se hospedaba el mandatario panameño, Trump y Mulino tuvieron la oportunidad de hablar brevemente.</b>Mulino y Trump tenían previsto una conversación telefónica para hablar sobre las acusaciones del presidente estadounidenses de la injerencia de China en el Canal.No obstante, esa llamada fue cancelada debido a problemas de agenda de Trump, quien en esa época se reunió con el primer ministro de Japón.Pero en Nueva York Mulino y Trump pudieron conversar y, según el presidente panameño, su homólogo le dijo que Estados Unidos distingue a Panamá como un país cooperante.Además, se expresaron que estaban muy satisfechos de la relación y 'nos exhortamos a seguir trabajando juntos con los temas que nos ocupan'.Trump también le preguntó a Mulino en donde había aprendido su fluido inglés y le dijo que, en Nueva Orleans, a lo cual le contestó que allí 'no se hablaba inglés'.El presidente reveló que Trump lo sorprendió gratamente porque nunca lo había tratado, pero si distingue a Panamá como un país cooperante 'definitivamente'.En esta oportunidad recalcó en su conferencia matutina que en la agenda de Trump Panamá no se encuentra.