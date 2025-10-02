Trump a Mulino: ‘Estados Unidos distingue a Panamá como un país cooperante’

De acuerdo con el presidente José Raúl Mulino, su encuentro en la ciudad de Nueva York con su homólogo estadounidense Donald Trump fue “muy cordial”.

Mulino y Trump coincidieron en Nueva York debido a que participaron la semana pasada en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Posteriormente, Trump ofreció una recepción a los jefes de estado y gobierno que participaron en la asamblea de Naciones Unidas.

En esa recepción, celebrada en el hotel en donde se hospedaba el mandatario panameño, Trump y Mulino tuvieron la oportunidad de hablar brevemente.

Mulino y Trump tenían previsto una conversación telefónica para hablar sobre las acusaciones del presidente estadounidenses de la injerencia de China en el Canal.

No obstante, esa llamada fue cancelada debido a problemas de agenda de Trump, quien en esa época se reunió con el primer ministro de Japón.

Pero en Nueva York Mulino y Trump pudieron conversar y, según el presidente panameño, su homólogo le dijo que Estados Unidos distingue a Panamá como un país cooperante.

Además, se expresaron que estaban muy satisfechos de la relación y “nos exhortamos a seguir trabajando juntos con los temas que nos ocupan”.

Trump también le preguntó a Mulino en donde había aprendido su fluido inglés y le dijo que, en Nueva Orleans, a lo cual le contestó que allí “no se hablaba inglés”.

El presidente reveló que Trump lo sorprendió gratamente porque nunca lo había tratado, pero si distingue a Panamá como un país cooperante “definitivamente”.

En esta oportunidad recalcó en su conferencia matutina que en la agenda de Trump Panamá no se encuentra.