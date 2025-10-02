Asamblea Nacional aprueba en tercer debate ley que refuerza el Registro de Ofensores Sexuales

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en tercer debate, el proyecto de ley No. 176, que modifica la Ley No. 244 de 2021, que crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales.

La proponente, la diputada Paulette Thomas, indicó cuando sustento la norma que, en lo que va de 2025 hasta el mes de julio, se han presentado más de 3 mil 300 denuncias.

Thomas afirmó que el Registro Público de Ofensores Sexuales es una herramienta que empodera a la ciudadanía, permitiendo proteger a nuestras familias y saber con quién convivimos en nuestras comunidades.

La nueva norma fue aprobada en la sesión de este jueves 2 de octubre con 42 a favor y cero en contra.

Durante el tercer debate ninguno de los diputados de las diferentes bancadas intervino en el pleno, por lo que el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, decidió votar la norma.

De acuerdo con el proyecto de ley, el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales estará a cargo del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial.

Ese registro deberá mantener una base de datos actualizada y almacenada en un medio seguro de la información de las personas mayores de edad que sean condenadas o estén cumpliendo condenas, mediante sentencia debidamente ejecutoriada.