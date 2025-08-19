Aprueban en primer debate hacer público el registro de ofensores sexuales

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional dio luz verde al anteproyecto de ley que permite hacer público el Sistema Nacional de Registro de Ofensores Sexuales.

Se trata de una propuesta presentada por la diputada de Vamos, Paulette Thomas, para modificar la Ley 244 del 13 de octubre de 2021 que creó el sistema, sin embargo, por los artículos 14 y 15, los nombres de los ofensores se mantienen restringidos.

Así las cosas, la iniciativa pretende que esta sea información pública y de libre acceso para la ciudadanía.

“Nuestra intención es que la ciudadanía pueda, gracias a una página web o a una aplicación, reconocer quiénes son aquellas personas, hombres o mujeres, que tienen ya una condena ejecutoriada, una pena ejecutoriada; no es que existe una sospecha (...) las personas que estén en la figura de la sospecha no pueden estar incluidas en este listado”, señaló Thomas.

Hasta julio de 2025, el Ministerio Público recibió más de 3,300 denuncias sobre agresiones sexuales. Esto representa 16 denuncias diarias, una por cada 90 minutos, denunció la diputada. La propuesta fue respaldada por la mayoría de los diputados en la Comisión de Gobierno.