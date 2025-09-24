  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
EEUU

Presidente Mulino asiste a recepción organizada por Donald Trump

El presidente José Raúl Mulino al mandatario Javier Milei, de Argentina, durante la recepción en Nueva York.
El presidente José Raúl Mulino al mandatario Javier Milei, de Argentina, durante la recepción en Nueva York. Presidencia
Por
Kathyria Caicedo
  • 24/09/2025 07:03
Continúa la agenda del presidente José Raúl Mulino en Nueva York, donde se encuentra para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente José Raúl Mulino acompañado de la primera Dama, Maricel de Mulino, participaron la noche de este martes en la recepción ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El evento congregó a diversos líderes mundiales, brindando una oportunidad para el intercambio diplomático. Durante la velada, el Mulino y la Primera Dama compartieron con figuras como el presidente de Paraguay, Santiago Peña; presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; y la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

A través de su cuenta de Twitter, en relación a esta recepción Mulino escribió: “Compartiendo con líderes en la recepción del presidente Trump. Panamá es grande en visión y confianza. Con cada encuentro aquí, aseguramos que nuestro país esté donde merece: al frente y con paso firme”.

La asistencia del presidente Mulino a esta recepción subraya la importancia de los lazos diplomáticos y la colaboración con Estados Unidos, así como con otras naciones de la región y del mundo.

VIDEOS
Lo Nuevo