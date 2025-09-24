Presidente Mulino asiste a recepción organizada por Donald Trump

El presidente José Raúl Mulino acompañado de la primera Dama, Maricel de Mulino, participaron la noche de este martes en la recepción ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El evento congregó a diversos líderes mundiales, brindando una oportunidad para el intercambio diplomático. Durante la velada, el Mulino y la Primera Dama compartieron con figuras como el presidente de Paraguay, Santiago Peña; presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; y la presidenta de Perú, Dina Boluarte.