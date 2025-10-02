  1. Inicio
Thomas Christiansen: ‘Las estadísticas están para romperlas, vamos con la mentalidad de ganar’

El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen.
El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen. Jean-Paul Francis Botello | La Estrella de Panamá
Por
Jean-Paul Francis Botello
  • 02/10/2025 13:44
El entrenador de la selección de Panamá señalo la importancia de trabajar la parte mental y explicó los llamados de Omar Browne y José Murillo

La selección de Panamá dio a conocer a sus 24 convocados para los duelos frente a El Salvador y Surinam de cara a las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Tras hacerse pública la lista, Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá, habló ante los medios de comunicación sobre las novedades como Omar Browne o José Murillo, así como también el deseo de romper esa marca negativa que tienen en sus visitas al Cuscatlán.

Azarias Londoño

“Hace una semana había una posibilidad de su baja por un tema muscular. Al final se ha recuperado perfectamente de la lesión, metió un gol y vemos que está en condiciones”.

Ausencia de César Yanis

“Tengo que hacer una elección de jugadores. Cuando entran unos, caen otros. Quería buscar otro tipo de perfil, es algo más táctico. No es por un parón de liga porque sino sería el mismo caso con Waterman”.

Estado anímico

“El jugador físicamente está preparado. Hemos tenido algunas semanas para hablar, hemos hecho autocriticas para cambiar la dinámica”.

Jiovany Ramos

“Después de los torneos que nos acompañó, volvió al CAI en el que no tuvo sus mejores partidos. Ahora en Venezuela ha estado en buen nivel. Es cierto que no tenemos a (Edgardo) Fariña, pero no está en condiciones de estar en la lista. Incluso, cuando estaba aquí en la LPF hemos seguido a Ramos y en Venezuela va bien. Este jugador en particular tiene algo especial y por eso lo hemos llamado”.

Baja de Carlos Harvey

“Duración de la lesionó...nos dijeron 4-6 semanas. La evolución ha sido buena y esperemos que esté en la siguiente eliminatoria”.

Aníbal Godoy

“Me desplacé a San Diego para hablar con él y del panorama actual del equipo. Hablamos sobre si él tenía alguna sugerencia para alguna mejora. Hay que escuchar a todos, al cuerpo técnico a tus jugadores. Estamos a dos puntos del líder, no estamos felices con los resultados y dependemos de nosotros para clasificar”.

Cosas buenas por seguir haciendo

“La humildad es esencial. Hay que mantener los pies sobre la tierra, volver con esa energía y ganas de comernos al mundo. Tenemos que ir con todo, tenemos cuatro partidos para clasificar”.

Duelo en el Cuscatlán

“Las estadísticas están para romperlas, vamos con la mentalidad de ganar y sacar el resultado”.

El rival

“No sabemos cómo jugará El Salvador. Si saldrá con línea de cuatro o de cinco lo veremos en el juego. Pero sí sabemos cómo saldremos nosotros. Hay que tener un plan A, B y C. Lo importante es salir a buscar los 3 puntos”.

Presión

“Los jugadores están preparados. Yo no necesito uno o dos líderes, sino 11 sobre el terreno de juego que hagan su trabajo”.

Cambios durante el partido

“Buscamos siempre lo mejor para el partido. El que va a entrar, lo hará para mejorar dentro del campo. Hay que tener autocrítica. Nos ha pasado que cuando uno entra hace gol todos contentos, pero si no hace el trabajo llegan las críticas. Los cambios siempre tienen que tener dar positivo”.

Visita a El Salvador

“La experiencia que tuvimos en el pasado nos enseñaron algo. Estoy preparado para todo, hay planes para este partido. Hay que saber gestionar la presión al juego de El Salvador. Tenemos que tener de romper esa racha.”

Mensaje a la afición

“Sé que todo panameño estará apoyando en las buenas y malas. Necesitamos de ellos en este momento, no vamos a estar solos en El Salvador , recibiremos ese cariño ya sea mental o presencial en el Cuscatlán”.

