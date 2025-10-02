Thomas Christiansen: ‘Las estadísticas están para romperlas, vamos con la mentalidad de ganar’

<b>Aníbal Godoy</b>'Me desplacé a San Diego para hablar con él y del panorama actual del equipo. Hablamos sobre si él tenía alguna sugerencia para alguna mejora. Hay que escuchar a todos, al cuerpo técnico a tus jugadores. Estamos a dos puntos del líder, no estamos felices con los resultados y dependemos de nosotros para clasificar'.<b>Cosas buenas por seguir haciendo</b>'La humildad es esencial. Hay que mantener los pies sobre la tierra, volver con esa energía y ganas de comernos al mundo. Tenemos que ir con todo, tenemos cuatro partidos para clasificar'.<b>Duelo en el Cuscatlán</b>'Las estadísticas están para romperlas, vamos con la mentalidad de ganar y sacar el resultado'.<b>El rival</b>'No sabemos cómo jugará El Salvador. Si saldrá con línea de cuatro o de cinco lo veremos en el juego. Pero sí sabemos cómo saldremos nosotros. Hay que tener un plan A, B y C. Lo importante es salir a buscar los 3 puntos'.<b>Presión</b>'Los jugadores están preparados. Yo no necesito uno o dos líderes, sino 11 sobre el terreno de juego que hagan su trabajo'.<b>Cambios durante el partido</b>'Buscamos siempre lo mejor para el partido. El que va a entrar, lo hará para mejorar dentro del campo. Hay que tener autocrítica. Nos ha pasado que cuando uno entra hace gol todos contentos, pero si no hace el trabajo llegan las críticas. Los cambios siempre tienen que tener dar positivo'.<b>Visita a El Salvador</b>'La experiencia que tuvimos en el pasado nos enseñaron algo. Estoy preparado para todo, hay planes para este partido. Hay que saber gestionar la presión al juego de El Salvador. Tenemos que tener de romper esa racha.'<b>Mensaje a la afición</b>'Sé que todo panameño estará apoyando en las buenas y malas. Necesitamos de ellos en este momento, no vamos a estar solos en El Salvador , recibiremos ese cariño ya sea mental o presencial en el Cuscatlán'.