Thomas Christiansen: ‘Las estadísticas están para romperlas, vamos con la mentalidad de ganar’

La selección de Panamá dio a conocer a sus 24 convocados para los duelos frente a El Salvador y Surinam de cara a las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, Canadá y México 2026. Tras hacerse pública la lista, Thomas Christiansen, entrenador de la selección de Panamá, habló ante los medios de comunicación sobre las novedades como Omar Browne o José Murillo, así como también el deseo de romper esa marca negativa que tienen en sus visitas al Cuscatlán. Azarias Londoño “Hace una semana había una posibilidad de su baja por un tema muscular. Al final se ha recuperado perfectamente de la lesión, metió un gol y vemos que está en condiciones”. Ausencia de César Yanis “Tengo que hacer una elección de jugadores. Cuando entran unos, caen otros. Quería buscar otro tipo de perfil, es algo más táctico. No es por un parón de liga porque sino sería el mismo caso con Waterman”.

Estado anímico “El jugador físicamente está preparado. Hemos tenido algunas semanas para hablar, hemos hecho autocriticas para cambiar la dinámica”. Jiovany Ramos “Después de los torneos que nos acompañó, volvió al CAI en el que no tuvo sus mejores partidos. Ahora en Venezuela ha estado en buen nivel. Es cierto que no tenemos a (Edgardo) Fariña, pero no está en condiciones de estar en la lista. Incluso, cuando estaba aquí en la LPF hemos seguido a Ramos y en Venezuela va bien. Este jugador en particular tiene algo especial y por eso lo hemos llamado”. Baja de Carlos Harvey “Duración de la lesionó...nos dijeron 4-6 semanas. La evolución ha sido buena y esperemos que esté en la siguiente eliminatoria”.