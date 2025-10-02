Eliminatorias: Selección de Panamá tiene a sus convocados para medirse ante El Salvador y Surinam

Empezó octubre y se retoman los partidos correspodientes a la Ronda Final de las Eliminatorias de CONCACAF para el Mundial 2026. El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, ha revelado la lista de convocados.

Para las fechas de octubre, Panamá se medirá ante El Salvador y Surinam.

El primer partido de la selección de Panamá será el viernes 10 de octubre ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador. La segunda fecha, será ante el seleccionado de Surinam, el próximo martes 14 de octubre, en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

¿Quiénes conforman la convocatoria de la selección de Panamá?

Para las fechas 3 y 4 del grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf, correspondiente al mes de octubre, Thomas Christiansen, convocó un total de 24 jugadores, divididos en 22 provenientes de clubes del extranjero y dos del plano local por la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

A continuación, la lista de convocados.

LISTA DE CONVOCADOS

Fecha FIFA – octubre

PORTEROS

Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía Nacional (URU)

César Samudio CD Marathon (HON)

DEFENSAS

José Córdoba Norwich City (ENG)

Andrés Andrade LASK Linz (AUT)

César Blackman Slovan Bratislava (SVK)

Fidel Escobar Deportivo Saprissa (CRC)

Jiovany Ramos Academia Puerto Cabello (VEN)

Amir Murillo Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)

Jorge Gutiérrez Deportivo La Guaira (VEN)

VOLANTES

Aníbal Godoy San Diego FC (USA)

Edward Cedeño UD Las Palmas (ESP)

Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)

Édgar Bárcenas Mazatlán FC (MEX)

Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)

José Murillo CD Plaza Amador (PAN)

Omar Browne Estudiantes de Mérida (VEN)

Ismael Díaz Club León (MEX)

Azarías Londoño CD Universidad Católica (ECU)

DELANTEROS

Cecilio Waterman Coquimbo Unido (CHI)

José Fajardo CD Universidad Católica (ECU)

Tomás Rodríguez Monagas SC (VEN)