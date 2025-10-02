Autoridad Marítima de Panamá en la mira, presentan denuncia ante el Ministerio Público

<b>Formalmente, se ha presentado una denuncia penal ante el <a href="/tag/-/meta/mp-ministerio-publico">Ministerio Público</a></b> por los supuestos delitos <b>contra la administración pública y la fe pública</b>, y aquellos que puedan surgir de la investigación, en perjuicio de la <a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama"><b>Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</b>.</a>La denuncia se basa en la <b>emisión de una serie de documentos</b> que se contradicen entre sí y llevan la misma numeración y fecha, todos con la firma de Luis Roquebert, <b>a</b><b>dministrador General de la Autoridad Marítima de Panamá</b>.El recurso presentado ante el Ministerio Público también hace referencia a una publicación realizada por <b>La Estrella de Panamá</b>, titulada <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/una-resolucion-fantasma-en-la-amp-revive-una-licencia-de-combustible-GH16007166" target="_blank">'Una ‘resolución fantasma’ en la AMP revive una licencia de combustible', que alude a dos resoluciones con el mismo número que tienen a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</a></b> en el centro de la controversia. En el centro del conflicto está una <b>licencia de operación para el transporte y suministro de combustible mediante equipo flotante</b>, otorgada a la sociedad <b>White Tiger Corp</b>, destaca la nota periodística.En la denuncia se solicita al Ministerio Público que <b>inicie una investigación penal de oficio</b>, <b>incluyendo la actuación de</b> un funcionario con mando y jurisdicción a nivel nacional.