Autoridad Marítima de Panamá en la mira, presentan denuncia ante el Ministerio Público

Formalmente, se ha presentado una denuncia penal ante el Ministerio Público por los supuestos delitos contra la administración pública y la fe pública, y aquellos que puedan surgir de la investigación, en perjuicio de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La denuncia se basa en la emisión de una serie de documentos que se contradicen entre sí y llevan la misma numeración y fecha, todos con la firma de Luis Roquebert, administrador General de la Autoridad Marítima de Panamá.

El recurso presentado ante el Ministerio Público también hace referencia a una publicación realizada por La Estrella de Panamá, titulada “Una ‘resolución fantasma’ en la AMP revive una licencia de combustible”, que alude a dos resoluciones con el mismo número que tienen a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en el centro de la controversia. En el centro del conflicto está una licencia de operación para el transporte y suministro de combustible mediante equipo flotante, otorgada a la sociedad White Tiger Corp, destaca la nota periodística.

En la denuncia se solicita al Ministerio Público que inicie una investigación penal de oficio, incluyendo la actuación de un funcionario con mando y jurisdicción a nivel nacional.