Construcción sostenible en Panamá: plantean incentivos para facilitar materiales verdes

El dirigente agregó que <b>el objetivo es que los materiales de eficiencia energética no resulten costosos, sino todo lo contrario</b>: <i>'Lo que estamos buscando es que se den algunas ventajas arancelarias para motivar que estos productos sean introducidos al país y que sean más fáciles de adquirir e importar'</i>.El foro reunió a arquitectos, especialistas en sostenibilidad, representantes de la banca y autoridades estatales, quienes coincidieron en que <b>la construcción sostenible ofrece beneficios como reducción de emisiones, eficiencia energética, manejo adecuado de desechos y mayor bienestar para los ocupantes de los edificios</b>.<i>'Las edificaciones sostenibles, además de contribuir al desarrollo económico, juegan un papel importante en la protección del medio ambiente, generan bienestar a la sociedad y ofrecen al país un camino de progreso responsable'</i>, subrayó Ferrer Solís.Por su parte, <a href="/tag/-/meta/capac-camara-panamena-de-la-construccion">Alexis Fletcher, presidente del Comité de Ambiente y Construcción Sostenible de la CAPAC</a>, resaltó que estas iniciativas 'contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero, al uso eficiente de recursos, al manejo adecuado de desechos y al bienestar de quienes las ocupan'.La CAPAC concluyó que el impulso a<b> la construcción sostenible requiere del trabajo conjunto entre gobierno, empresas, banca y sociedad civil</b>, con el fin de garantizar ciudades más resilientes y competitivas en el futuro.