La Capac advierte ausencia de la banca estatal en ferias de vivienda

“Hemos visto con preocupación la no participación de uno de los bancos estatales en nuestra feria Capac Expo de 2024 y las probabilidades de que la banca estatal no se presente en las ferias de 2025”, expresó Ferrer a la audiencia, sin dar el nombre del banco.

Pago de incentivos

Además, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que haga efectiva la promesa de pago de los incentivos que otorga la ley de intereses preferenciales a la banca hipotecaria. Se trata de una condición indispensable para lograr el apoyo que tanto se necesita para la sostenibilidad de esta ley.

La normativa -que vence en diciembre de este año [2025]- es revisada por el Ejecutivo; no obstante, Ferrer dijo que si se da una reducción en el tope o límite de $120.000 a $100.000 provocará que varios proyectos habitacionales no sean viables. “Hay 75 proyectos detenidos que no han comenzado hasta no conocer los términos bajo los cuales se extenderá la ley de intereses preferenciales. Además, estos proyectos detenidos representan 5.400 empleos directos y el doble de indirectos, según el comportamiento de nuestra industria, sumado a cientos de viviendas no disponibles para el principal beneficiario de esta ley: los compradores”, comentó el empresario.

Aunque el Gobierno Nacional ha manifestado su intensión de modificar y eliminar incentivos no productivos que representan grandes sacrificios fiscales, el presidente de la Capac, indicó en su discurso de toma de posesión que: “la ley de intereses preferenciales no forma parte de los incentivos que producen sacrificios fiscales al erario nacional, ya que impulsa la dinámica económica del sector construcción e inmobiliario, anima las actividades conexas, contribuye a la solución del problema habitacional de miles de panameños y genera empleo en actividades calificadas, dirigidas a profesionales, técnicos y trabajadores en general”.

En tanto, Jaime A. Jované C., titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, quien hizo uso de la palabra tras Ferrer Solís, abordó el tema de la continuación de la ley de interés preferencial, así como de programas de viviendas, con el objetivo de disminuir en un 30 % el déficit habitacional durante está administración y que en estos momentos se calcula en 180.000 viviendas.