Mulino: ‘No puedo adelantar si vetaré ley de descuentos en seguros de autos’

En conferencia de prensa, el pasado 19 de septiembre, <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/economia/aseguradoras-pediran-veto-de-propuesta-legislativa-que-exige-cambios-al-seguro-de-autos-BF16131110" target="_blank">Apadea indicó que en las reuniones de primer debate presentó información del impacto que esta ley podía representar en la sostenibilidad del SOAT.</a></b> No obstante, estas observaciones fueron descartadas, al igual que las del resto de las asociaciones que acompañaron durante la discusión, brindando una percepción incorrecta tanto a los diputados en el pleno como a la sociedad civil de que era un proyecto consensuado. Claramente, la intención fue evitar la participación de cualquier gremio que hubiera manifestado su oposición, y el proyecto fue aprobado en segundo y tercer debate sin lectura de las cartas enviadas y sin participación de la industria.