Cambios al seguro de autos generan rechazo en aseguradoras panameñas

La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) advirtió que los avances que ha tenido en el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley N.° 53, que establece devolver un 25 % de las primas del Seguro Obligatorio Básico de Accidentes de Tránsito (SOAT), se dan sin el consenso de la industria aseguradora.Asimismo, planteó que la principal preocupación radica en que la iniciativa permitiría una devolución a los asegurados que no reclaman, sin un debido estudio actuarial que determine cuál sería la nueva prima a pagar.Según Apadea, han expresado a la Asamblea Nacional que, cuando se implementó la Ley 68 de 2016 relativa al SOAT, las aseguradoras no contemplaron una fórmula de descuentos para los buenos conductores y/o recargos para los malos conductores, ya que eso resultaría en primas más onerosas.En su momento, considerando que se trata de un seguro obligatorio que debe ser accesible a toda la población, el mercado se inclinó por ofrecer la prima más competitiva posible, aplicando el principio de solidaridad.Apadea explicó que implementar una metodología de tarificación que considere descuentos por buena experiencia, como lo prevé el Proyecto de Ley N.° 53, es posible, pero aclaró que tendrían que abandonar el principio de solidaridad y recalcular las primas.'Según nuestras estimaciones, la prima mínima necesaria para poder implementar una metodología de descuentos y recargos sería muy superior a la actual. Esto afectaría negativamente a todos los propietarios de vehículos y conductores del país', advirtieron las aseguradoras.