Aseguradoras pedirán veto de propuesta legislativa que exige cambios al seguro de autos

<b>La primera vicepresidenta de Apadea</b>, por su parte, indicó que el informe de la <b><a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">UP</a></b> tomo en cuenta el caso de varios países que aplicaban un descuento a los seguros de autos como una práctica comercial privada de las compañías de seguro.Mencionó que los diputados hablaron mucho del caso de <b><a href="/tag/-/meta/colombia">Colombia,</a></b> que ofrecía un descuento del 10% en la siniestralidad, basada en una Ley de 2022, sin tomar en cuenta que esa Ley fue declarada inconstitucional. Mientras que en <b><a href="/tag/-/meta/francia">Francia</a></b>, según Herrero, si hay un descuento escolanado hasta un máximo del 50% por un periodo de 13 años, pero también tiene un recargo por siniestro. '<i>Definitivamente hay descuento, pero también hay un recargo por siniestro. Todos los otros países tienen normas de la libre competencia y no hay ninguna ley que regule los precios por siniestralidad'</i>, comentó la primera vicepresidenta de Apadea.