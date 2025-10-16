Una segunda vida a los residuos plásticos

Liderado por un equipo de jóvenes panameños, EcoFil es un emprendimiento ambiental que nació a partir de una pregunta simple, pero profunda: ¿Qué podemos hacer para que los desechos plásticos que se desbordan en los vertederos y contaminan los océanos puedan convertirse en algo útil o, mucho mejor, en material que nos ayude a crear el futuro? La respuesta a la interrogante la encontraron en la economía circular y en la fabricación aditiva, uniendo ambos conceptos para crear EcoFil, un proyecto que le proporciona un segundo y prolongado uso al plástico. Desde su base de operaciones en David, Chiriquí, específicamente en la sede de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), EcoFil busca posicionarse desde 2023 como un puente entre la sostenibilidad y la tecnología con el propósito es transformar la enorme acumulación de plásticos de un solo uso, como botellas PET y los residuos propios de la industria de la impresión 3D, en filamentos de alta calidad, de plásticos reciclados de PET y PLA. Los ingenieros Luis Pineda y Luis Aparicio son los responsables de EcoFil, una propuesta que ha escalado tras ganar el respaldo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) a través de la Convocatoria Pública para Emprendimientos Innovadores 2023, además de contar con la colaboración de la UTP.

Más allá del filamento

El principal componente de innovación de EcoFil radica en que el filamento para impresiones en 3D es producido en Panamá a partir de plástico PET reciclado proveniente de botellas de agua transparentes. Este proceso de conversión del plástico es desarrollado en alianza con la UTP – Centro Regional de Chiriquí. Las botellas recolectadas son limpiadas, trituradas y transformadas en filamento para impresión 3D, promoviendo una economía circular, la reducción de residuos y la independencia de materiales importados, destacan los emprendedores. El plan de los ingenieros con EcoFil no es solo generar filamentos para atender la demanda de impresión en 3D, sino establecer una estrategia que facilite el trabajo a emprendedores, estudiantes y empresas que buscan soluciones de prototipado rápido y personalizado en 3D para convertir una idea en un producto tangible en poco tiempo, de manera eficiente y a bajo costo. Durante sus primeros años de funcionamiento, EcoFil ha logrado crear un portafolio de empresas que emplean sus filamentos. En ese sentido, se destaca el caso de Divertoys, una marca que fabrica juguetes, figuras articuladas y llaveros personalizados, todos producidos con filamento 100% reciclado y procesado en Panamá. “Nuestros clientes potenciales incluyen laboratorios de investigación, centros de innovación, universidades, talleres de fabricación digital y emprendimientos que emplean tecnología 3D para crear productos a medida. Además, el filamento PET reciclado representa una alternativa ecológica para empresas que buscan integrar la sostenibilidad en sus procesos de diseño y producción”, detallan Pineda y Aparicio. Con esta iniciativa no solo demuestra cómo los plásticos pueden transformarse en artículos atractivos y útiles, sino que también sirven como un ejemplo o herramienta de educación ambiental, destacan los ingenieros. Simultáneamente la empresa emplea el filamento en su propio laboratorio para la impresión de souvenirs, piezas decorativas como lámparas y jarrones, y hasta mobiliario ligero; prototipos funcionales y objetos educativos, respondiendo a la demanda de productos eco-amigables, pero que no sacrifiquen el diseño ni la calidad.

Impacto y la proyección de un futuro sostenible