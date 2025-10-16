Una segunda vida a los residuos plásticos

Liderado por un equipo de jóvenes panameños, EcoFil es un emprendimiento ambiental que nació a partir de una pregunta simple, pero profunda: ¿Qué podemos hacer para que los desechos plásticos que se desbordan en los vertederos y contaminan los océanos puedan convertirse en algo útil o, mucho mejor, en material que nos ayude a crear el futuro? La respuesta a la interrogante la encontraron en la economía circular y en la fabricación aditiva, uniendo ambos conceptos para crear EcoFil, un proyecto que le proporciona un segundo y prolongado uso al plástico. Desde su base de operaciones en David, Chiriquí, específicamente en la sede de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), EcoFil busca posicionarse desde 2023 como un puente entre la sostenibilidad y la tecnología con el propósito es transformar la enorme acumulación de plásticos de un solo uso, como botellas PET y los residuos propios de la industria de la impresión 3D, en filamentos de alta calidad, de plásticos reciclados de PET y PLA. Los ingenieros Luis Pineda y Luis Aparicio son los responsables de EcoFil, una propuesta que ha escalado tras ganar el respaldo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) a través de la Convocatoria Pública para Emprendimientos Innovadores 2023, además de contar con la colaboración de la UTP.