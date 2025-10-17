Pagos de jubilados y pensionados: conoce cuándo recibirás la segunda quincena de octubre por ACH y Cheques

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que iniciará el desembolso correspondiente a la segunda quincena a los jubilados y pensionados del mes de octubre a partir del lunes 20 de octubre.

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante ACH serán los primeros en recibir el depósito. Por su parte, aquellos que cobran por cheque podrán hacerlo a partir del martes 21 de octubre en los centros de pago habilitados a nivel nacional.