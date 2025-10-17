  1. Inicio
PANAMÁ

Pagos de jubilados y pensionados: conoce cuándo recibirás la segunda quincena de octubre por ACH y Cheques

CSS iniciará pagos a jubilados y pensionados desde el lunes 20 de octubre.
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/10/2025 09:17
Los pagos de la segunda quincena de octubre iniciará con los depósitos ACH y posteriormente a los pagos en cheque.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que iniciará el desembolso correspondiente a la segunda quincena a los jubilados y pensionados del mes de octubre a partir del lunes 20 de octubre.

De acuerdo con la entidad, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante ACH serán los primeros en recibir el depósito. Por su parte, aquellos que cobran por cheque podrán hacerlo a partir del martes 21 de octubre en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

Últimos pagos del año a jubilados y pensionados

La CSS informó las fechas correspondientes a los últimos pagos del año para los jubilados y pensionados, que incluyen las quincenas de noviembre y diciembre, así como el bono permanente y el bono navideño, ambos programados para el mes de diciembre.

A continuación, el detalle del calendario de pagos de noviembre y diciembre:

Pagos de noviembre

Primera quincena

-ACH: Miércoles 5 de noviembre

-Cheques: Viernes 6 de noviembre

Segunda quincena

-ACH: Jueves 20 de noviembre

-Cheques: Viernes 21 de noviembre

Pagos de diciembre

Primera quincena

-ACH: Viernes 5 de diciembre

-Cheques: Viernes 5 de diciembre

Segunda quincena

-ACH: Viernes 19 de diciembre

-Cheques: Lunes 22 de diciembre

