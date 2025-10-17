  1. Inicio
PANAMÁ

Segundo pago del PASE-U 2025: fechas y lugares de cobro en Chiriquí y Coclé

El IFARHU iniciará los pagos del PASE-U a partir del 20 de octubre en centros habilitados de Chiriquí y Coclé. IFARHU
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/10/2025 10:13
El IFARHU confirma que los pagos del PASE-U en las provincias de Chiriquí y Coclé iniciarán el próximo lunes 20 de octubre.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) ha publicado el cronograma de pagos del PASE-U en las provincias de Chiriquí y Coclé, el cual iniciará el lunes 20 de octubre y se extenderá hasta el viernes 24 de octubre.

La entidad detalló que para recibir el PASE-U es necesario presentar la siguiente documentación:

-Cédula vigente del estudiante

-Cédula vigente del acudiente

-En caso de no poder asistir, presentar nota de autorización firmada por el acudiente, con copia de la cédula del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

Detalles de los pagos en las provincias de Chiriquí y Coclé

A continuación los detalles de los pagos en las agencias regionales en las provincias de Chiriquí y Coclé:

Chiriquí: Los pagos se efectuarán a los beneficiarios pertenecientes a:

-Agencia Regional de Barú

-Agencia Regional de Bugaba

-Dirección Provincial de Chiriquí.

Coclé: Los desembolsos se realizarán a los beneficiarios de:

-Agencia Regional de Aguadulce

-Dirección Provincial de Coclé.

Si deseen conocer más detalles sobre los cronogramas pueden acceder al sitio web oficial del IFARHU, donde se encuentra publicado el cronograma completo de pagos.

