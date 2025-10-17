Segundo pago del PASE-U 2025: fechas y lugares de cobro en Chiriquí y Coclé

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) ha publicado el cronograma de pagos del PASE-U en las provincias de Chiriquí y Coclé, el cual iniciará el lunes 20 de octubre y se extenderá hasta el viernes 24 de octubre.

La entidad detalló que para recibir el PASE-U es necesario presentar la siguiente documentación:

-Cédula vigente del estudiante

-Cédula vigente del acudiente

-En caso de no poder asistir, presentar nota de autorización firmada por el acudiente, con copia de la cédula del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.