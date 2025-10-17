Operación ‘Khaleesi’: Panamá refuerza controles en la Zona Libre de Colón

La Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y la Zona Libre de Colón realizan la operación “Khaleesi” para luchar contra el comercio ilícito en Panamá.

Además, este operativo busca fortalecer la seguridad en la Zona Libre de Colón, la cual es considerada como la más grande del continente.

Con este escenario la directora general de ANA, Soraya Valdivieso, incluyó en el operativo inspecciones oculares y registros en dos locales comerciales y bodegas.

Durante la operación se detectó mercancía sin respaldo documental, presuntas violaciones a derechos marcarios y cigarrillos en estado de deterioro, lo que podría representar un riesgo para la salud pública.

Las mercancías sin documentación fueron retenidas por la administración de la Zona Libre de Colón y no podrán ser despachadas hasta que se esclarezca su situación legal.

En tanto, los cigarrillos decomisados serán analizados por el Ministerio de Salud para determinar su condición y los posibles riesgos que representan para los consumidores.

Por su lado, la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, con autorización de la administración regional de Aduanas de la Zona Norte, participó en la verificación para confirmar o descartar infracciones aduaneras.

“La operación ‘Khaleesi’ envía un mensaje contundente: Panamá no tolerará prácticas ilícitas que comprometan la integridad de su comercio internacional”, enfatizó Valdivieso.

La funcionaria advirtió que estas acciones continuarán y exhortó a las empresas a cumplir con las normas establecidas para garantizar el desarrollo transparente de sus actividades.