Expresidente Óscar Arias luego de la cancelación de su visa: ‘No sé si es una represalia’

El expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, aceptó la tarde de este martes 1 de abril la suspensión de su visa estadounidense.

Arias recordó que es un derecho de Washington suspender la visa, pero no reconoce públicamente por qué se ha tomado esa medida contra él.

“No sé si el que me hayan quitado la visa es producto de una represalia, porque yo digo lo que pienso y escribo lo que digo. Si alguien quiere usar una represalia para silenciarme no lo van a lograr, pero si me pueden hacer el daño de no poder volver a viajar a Estados Unidos”, destacó.

Asimismo, dijo que Estados Unidos es un país con el que tiene grandes lazos, al ser un país donde estudió, así como en el cual han estudiado sus hijos, entre otros factores.

“He coincidido con algunas de sus políticas y discrepado de otras. Siempre fui respetuoso de las críticas, y he criticado al gobierno de Estados Unidos por las cosas que ha hecho ahora y en el pasado”, acotó el exmandatario costarricense.

También dijo que no es su mayor preocupación la devolución de la visa por parte del gobierno de los Estados Unidos y que ni siquiera tiene planes de viajar a este país.

El 28 de febrero, Arias criticó en su página de Facebook el comportamiento del presidente Donald Trump al recibir en la Casa Blanca a Volodimir Zelenski.

“Estuvo ausente la diplomacia, la mesura, el respeto y la calma y en su lugar privó el lenguaje altanero y humillante del presidente Trump y su vicepresidente J. D. Vance frente a las cámaras de televisión, para que fuera visto por todo el orbe”, escribió el premio Nobel.

El 14 de febrero, Arias resaltó que Costa Rica, durante sus gobiernos, sostuvo una política exterior independiente sin subordinación a potencias extranjeras.

En su declaración, enfatizó las dificultades que enfrentan los países pequeños al discrepar de gobiernos influyentes y criticó la actitud de ciertas administraciones al imponer directrices a otras naciones. Asimismo, subrayó su convicción de que algunas potencias buscan constantemente un adversario, lo que ha servido para impulsar su industria armamentista.

Arias no es el primer exmandatario centroamericano en perder el visado estadounidense, aunque en la mayoría de los casos anteriores, los afectados enfrentaban investigaciones por corrupción en sus respectivos países.

Además, durante el gobierno de Trump, también se revocaron las visas de varios diputados costarricenses, entre ellos Francisco Nicolás (PLN), Vanessa Castro (social cristiana) y los independientes Johanna Obando y Cynthia Córdoba, según informaron medios locales.