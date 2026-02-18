¿Hazaña en Penonomé? Sporting San Miguelito se mide al gigante LA Galaxy en la Copa de Campeones

El Sporting San Miguelito se está acostumbrando a jugar contra los más grandes de la zona. Si hace poco más de un año se enfrentó al Inter Miami de Lionel Messi y compañía en duelo amistoso, ahora lo hará nada más y nada menos que ante el LA Galaxy en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 este jueves 19 de febrero.

La Academia, quienes decidieron trasladar este encuentro al estadio Universitario en Penonomé, tendrán la ardua tarea de jugar ante jugadores de gran envergadura como lo es el alemán Marco Reus, exfigura del Borussia Dortmund y quien tuvo grandes destelles con la selección de Alemania en su momento.

En el elenco angelino están otras estrellas como lo son el brasileño Gabriel Pec y el ghanés Joseph Paintsil, este último un potencial rival para Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo estadounidense llegó a territorio panameño la noche del pasado 17 de febrero para terminar de ultimar los detalles de cara a este importante compromiso. Los dirigidos por Greg Vanney decidieron levantar su fortín en Buenaventura y concentrarse de lleno para jugar ante el Sporting San Miguelito.

El propio Reus se tomó el tiempo de subir a sus redes sociales una imagen de la concentración del equipo con la frase “Buenos días Panamá”.

Previo al partido contra el Galaxy, Rodrigo Tello, jugador y capitán del conjunto académico dio sus impresiones de cara a este importante compromiso en Penonomé y resaltó lo bendecido que es por jugar contra estrellas de “talla mundial”.

“Hace un año se me dio la oportunidad de jugar contra Lionel Messi, pero este es un partido diferente por lo que nos jugamos. Es lindo compartir cancha con estos jugadores de talla mundial y debemos sacar el resultado, intentando hacer las cosas de la mejor manera”, expuso el futbolista.

En esa misma línea, afirmó que en los últimos días el equipo se ha estado preparando de tope para el compromiso, iniciando por un pequeño campamento que instauraron en Penonomé, así como también con sesiones de videoanálisis.

“Hemos visto los partido que han sucedido en estos días, los resultados nos dejan mucho aprendizaje. Queremos conseguir la victoria en casa”, resaltó.

César Aguilar, técnico del conjunto académico, profundizó un poco más sobre la importancia para el equipo de este partido ante el seis veces campeón de la MLS.

“Será el partido mas importante del club y de mi carrera. Llegamos en buen momento dentro de la liga, tenemos confianza en el trabajo que venimos haciendo. Le tenemos un gran respeto al rival, es un grande en la MLS y del continente. Tenemos que mantener una disciplina táctica y tener un nivel de concentración óptimo”, señaló Aguilar.

El entrenador se refirió a la figura del teutón Reus y expresó que será un reto detener al mediocampista durante el compromiso.

“Lo de Reus... es un jugador importante y con mucho bagaje. Hemos tenido una experiencia similar en el pasado. Sabemos las cualidades del rival, pero debemos impedir de jueguen de buena manera. Hay que evitar que tengan espacios al momento de que tomen sus decisiones en el campo. Tenemos que demostrar y tenemos jugadores de calidad para ello”.

Por último, Aguilar expuso la importancia de dejar la valla en cero, y si se quedan con la victoria sería aún mejor.

“Jugamos en esta cancha porque nos ha ido bien internacionalmente. Una victoria sería una gran felicidad para el club y el país. No solo representamos al club, sino a la liga. Teniendo en cuenta todo, lo mas importante seria sostener el cero. Si viene acompañado de una victoria seria mejor, pero el partido se resuelve en la vuelta”, finalizó.

El Sporting San Miguelito recibirá al LA Galaxy este jueves 19 de febrero en el estadio Universitario a las 8:00 p.m. (hora local) por el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.