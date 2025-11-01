Aprehenden en Coclé a hombre vinculado con la difusión de material de abuso infantil

Un operativo conjunto entre las autoridades de Panamá y Estados Unidos permitió la captura de un hombre sospechoso de distribuir material de abuso sexual infantil durante el desarrollo de la operación “Laredo”, realizado en la provincia de Coclé.

La aprehensión fue realizada por agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial en coordinación con los funcionarios de la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria, quienes durante el allanamiento decomisaron un equipo tecnológico que, tras una inspección forense, contenía material explícito de abuso sexual contra menores de edad.

De acuerdo con las autoridades, las investigaciones iniciaron en enero de 2025, luego de que agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos alertaran a sus homólogos panameños sobre publicaciones realizadas por un ciudadano en sitios de la web oscura utilizados para la explotación infantil en línea.

Esta aprehensión se efectúo con la cooperación internacional con el fin de combatir este tipo de delitos, proteger a las víctimas y garantizar justicia.

De acuerdo con la Policía Nacional, Panamá continúa trabajando en la identificación y atención integral de los menores afectados por este tipo de crímenes.