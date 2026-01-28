Adiós al ITBMS en toallas y tampones: proyecto avanza en la Asamblea Nacional

El anteproyecto de ley No. 330, que propone la exoneración del ITBMS a los productos de gestión menstrual, fue prohijado por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, dando un primer paso en su trámite legislativo.

La iniciativa modifica y adiciona disposiciones al artículo 1057-V del Código Fiscal, con el objetivo de incluir dentro del listado de bienes exonerados del ITBMS productos esenciales como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, considerados de uso básico para la salud y la dignidad de las mujeres.

El proyecto fue presentado por el diputado independiente Augusto Palacios, quien explicó que la propuesta contempla una renta sustitutiva para compensar la eliminación del impuesto.

Según detalló, el anteproyecto plantea elevar el impuesto al tabaco del 15% al 20%, además de crear un gravamen del 20% a la importación, venta al por mayor y al por menor de cigarrillos electrónicos.

Palacios sostuvo que la iniciativa busca reducir la carga económica que enfrentan miles de mujeres en el país por la compra mensual de estos productos, al tiempo que se promueve una política fiscal con enfoque de salud pública, al desincentivar el consumo de tabaco y vapeadores.

Con el prohijamiento en comisión, el anteproyecto deberá ahora continuar su discusión para definir su viabilidad técnica y fiscal antes de pasar al pleno legislativo.