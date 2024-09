Panamá ‘necesita’ una ley de gestión menstrual

En Panamá, las niñas, adolescentes y mujeres padecen de este tipo de pobreza. Durante la pandemia, una mujer manifestó en las redes sociales que la bolsa con alimentos que ofrecía el Gobierno no era suficiente, ya que no contaba con toallas sanitarias. Ella fue objeto de burla y muchos alegaron que el Ejecutivo no tenía por qué suplir esa necesidad.

De acuerdo con ONU Mujeres, la pobreza asociada a la menstruación hace referencia a no poder pagar los productos menstruales o acceder a ellos, no contar con instalaciones de saneamiento e higiene, ni con la educación o los conocimientos para gestionar la salud menstrual.

Una norma pendiente

La aprobación de este proyecto de ley representaría un avance en la lucha contra la pobreza menstrual, sostienen. En el periodo legislativo de 2019-2024, la organización Palabras Poderosxs presentó a la Asamblea Nacional de Panamá un proyecto de ley que buscaba, entre otras cosas, eliminar el impuesto de los productos menstruales, asegurar la disponibilidad de productos menstruales gratuitos en instituciones públicas (especialmente en escuelas primarias y secundarias), y la inclusión obligatoria de productos menstruales en los kits distribuidos por el Gobierno en situaciones de emergencia, como desastres naturales o pandemias.

El nuevo proyecto de ley retoma los puntos anteriores y adiciona otros, como la creación de una encuesta nacional de gestión menstrual, la creación de un día nacional de la salud menstrual y la inclusión de la salud menstrual como componente fundamental de los planes integrales de salud.

“Vamos a presentar un proyecto de ley que busca eliminar el impuesto en las toallas sanitarias. Este proyecto también busca que sean gratuitos los productos en lugares públicos, como en las escuelas, hospitales y centros universitarios”, explicó Claudia Vidal, directora de Palabras Poderosxs.

La iniciativa plantea que se incorporen en los currículos la educación menstrual integral para que las mujeres conozcan qué está pasando con su cuerpo y que la menstruación no les tome por sorpresa. Además, incluir un protocolo de salud integral que permita un diagnóstico temprano de la endometriosis u ovarios poliquísticos, detalló la activista durante una entrevista con La Estrella de Panamá.

Existe una burla hacia la menstruación, lamentó Vidal. “No se trata solamente de hacer una campaña; es cambiar la narrativa social, es cambiar la visión y perspectiva que tiene la sociedad acerca de la menstruación. La menstruación es parte de la biología de la mujer y tiene mucho que ver con los derechos a la educación”.

Se necesita que se eduque e informe a la población sobre la menstruación, agregó Vidal, ya que durante las capacitaciones que brinda Palabras Poderosxs, ha visto comunidades en donde las niñas y mujeres creen que orinan y menstrúan por el mismo orificio. “Estas cuestiones tan básicas del cuerpo en el que habitamos. El que no se conozca esta situación tiene mucho que ver con los derechos humanos que no se están garantizando”.

“Conocimos el caso de una chica que ya tenía cuatro años de haber empezado a menstruar y no sabía qué era la menstruación. Su abuela le decía que le había picado una culebra y no le dijo que era la menstruación. Cada vez que menstruaba, no iba a la escuela [...] En todos lados se ve la falta de información y la necesidades de productos, sobre todo en las comarcas, donde hay carencia”.

De alguna forma, el hecho de que una niña no tenga el producto incide en que no asista al colegio. Pero, además de que los mitos siguen presentes, se necesita que se impulse la planificación familiar, de cuidados. “Los mitos se han acentuado porque no hay una conversación sobre el tema. Lastimosamente, no tenemos una sola cifra de cuántas niñas faltan a las escuelas por eso. Esta necesidad se va a incorporar en la ley, ya que se necesitan datos”.