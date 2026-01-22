  1. Inicio
Impuesto rosa en Panamá: por qué las mujeres pagan más y qué cambiaría

La Asamblea Nacional deberá analizar la propuesta.
La Asamblea Nacional deberá analizar la propuesta.
Ismael Gordón Guerrel
  • 22/01/2026 16:18
La propuesta presentada en la Asamblea busca cambiar un impuesto que las mujeres pagan cada mes por una condición biológica

Cada mes, miles de mujeres en Panamá asumen un gasto que no pueden evitar: la compra de toallas sanitarias, tampones o copas menstruales. Aunque se trata de productos indispensables para la salud femenina, estos artículos pagan el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (Itbms), lo que encarece su precio final y genera lo que se conoce como “impuesto rosa”.

Esta situación, que implica una carga económica asociada a una condición biológica femenina, es la que busca cambiar un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional por el diputado Augusto Palacios, de la coalición Vamos, mediante la exoneración del Itbms a los productos de gestión menstrual.

¿Qué es el impuesto rosa y por qué las mujeres pagan más?

El “impuesto rosa” no existe como una figura legal con ese nombre en Panamá. Es un término utilizado para describir el impacto desigual de ciertos impuestos sobre bienes que consumen mayoritariamente las mujeres, en este caso, productos vinculados a la menstruación.

En Panamá, estos artículos pagan un Itbms del 7 %, al igual que cualquier otro bien gravado, pese a que no son un lujo ni una elección de consumo.

Al tratarse de un gasto recurrente y obligatorio, el impuesto se traduce en un costo adicional permanente para las mujeres.

Un gasto inevitable durante décadas

La menstruación acompaña a las mujeres durante un periodo estimado de entre 35 y 40 años de su vida.

En Panamá, el gasto mensual en productos menstruales puede oscilar entre $4 y $10, dependiendo del tipo de producto y la marca.

En un año, este desembolso supera fácilmente los $100.

A ese monto se suma el Itbms, lo que incrementa el precio final. Para mujeres en situación de pobreza, estudiantes, trabajadoras informales o residentes en áreas rurales, este gasto recurrente puede implicar sacrificar otras necesidades básicas.

El llamado impuesto rosa encarece cada mes el acceso a productos indispensables para millones de mujeres.
Salud, dignidad y acceso

Aunque la menstruación es un proceso biológico natural, la falta de acceso adecuado a productos menstruales puede derivar en problemas de salud, además de ausentismo escolar y laboral, especialmente entre niñas y adolescentes.

Pese a ello, el marco tributario vigente no clasifica estos productos como bienes esenciales, a diferencia de otros insumos exentos por razones sociales o sanitarias.

La Asamblea Nacional analiza una propuesta para exonerar del ITBMS a los productos de gestión menstrual.
¿Qué propone cambiar la iniciativa en la Asamblea?

El anteproyecto presentado por el diputado Palacios propone modificar el artículo 1057-V del Código Fiscal para exonerar del Itbms a los productos destinados a la gestión menstrual, incluyendo toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y otros productos similares, sin importar el material con el que estén elaborados.

En su exposición de motivos, el diputado argumenta que mantener este impuesto profundiza desigualdades estructurales y podría contravenir principios constitucionales como la igualdad ante la ley, la dignidad humana y el derecho a la salud.

Identificar la cifra exacta que recauda el Estado por este imúesto quizá es difícil, sin embargo, una estimación basada en datos poblacionales y precios de mercado permite dimensionar su impacto.

Si se considera de forma conservadora que alrededor de un millón de mujeres en Panamá se encuentran en edad menstruante y gastan en promedio $6 mensuales en estos productos, el gasto anual por persona sería de $72.

Aplicando el Itbms del 7 %, el impuesto anual por mujer sería cercano a $5.

Bajo este escenario, la recaudación anual estimada rondaría los $5 millones, una cifra relativamente baja frente a la recaudación total del Itbms a nivel nacional.

El impuesto sustituto: tabaco y dispositivos electrónicos

Para cumplir con el principio de responsabilidad fiscal, el anteproyecto no elimina ingresos sin compensación. La propuesta incorpora una renta sustitutiva, mediante el aumento del Itbms a productos derivados del tabaco.

El proyecto plantea elevar al 20 % el impuesto aplicable a: cigarrillos, cigarros y puros; cigarrillos electrónicos y dispositivos similares; productos con o sin nicotina; cartuchos, recargas y productos de tabaco calentado.

Según la exposición de motivos, estos productos están asociados a riesgos comprobados para la salud pública y generan una presión constante sobre el sistema sanitario, por lo que el ajuste fiscal permitiría compensar la exoneración sin afectar el equilibrio presupuestario.

Una tendencia que avanza en América

La propuesta panameña se enmarca en una tendencia regional. Varios países de América Latina, como Colombia, México y Ecuador, ya eliminaron el impuestos a los productos de gestión menstrual, al considerar que su gravamen constituye una forma indirecta de discriminación económica por razón de género.

En estos casos, la eliminación del llamado “impuesto rosa” ha sido abordada como una política de salud pública, equidad y derechos, más que como una medida tributaria aislada.

