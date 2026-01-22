Impuesto rosa en Panamá: por qué las mujeres pagan más y qué cambiaría

Cada mes, miles de mujeres en Panamá asumen un gasto que no pueden evitar: la compra de toallas sanitarias, tampones o copas menstruales. Aunque se trata de productos indispensables para la salud femenina, estos artículos pagan el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (Itbms), lo que encarece su precio final y genera lo que se conoce como “impuesto rosa”.

Esta situación, que implica una carga económica asociada a una condición biológica femenina, es la que busca cambiar un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional por el diputado Augusto Palacios, de la coalición Vamos, mediante la exoneración del Itbms a los productos de gestión menstrual.

¿Qué es el impuesto rosa y por qué las mujeres pagan más?

El “impuesto rosa” no existe como una figura legal con ese nombre en Panamá. Es un término utilizado para describir el impacto desigual de ciertos impuestos sobre bienes que consumen mayoritariamente las mujeres, en este caso, productos vinculados a la menstruación.

En Panamá, estos artículos pagan un Itbms del 7 %, al igual que cualquier otro bien gravado, pese a que no son un lujo ni una elección de consumo.

Al tratarse de un gasto recurrente y obligatorio, el impuesto se traduce en un costo adicional permanente para las mujeres.

Un gasto inevitable durante décadas

La menstruación acompaña a las mujeres durante un periodo estimado de entre 35 y 40 años de su vida.

En Panamá, el gasto mensual en productos menstruales puede oscilar entre $4 y $10, dependiendo del tipo de producto y la marca.

En un año, este desembolso supera fácilmente los $100.

A ese monto se suma el Itbms, lo que incrementa el precio final. Para mujeres en situación de pobreza, estudiantes, trabajadoras informales o residentes en áreas rurales, este gasto recurrente puede implicar sacrificar otras necesidades básicas.