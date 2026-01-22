Impuesto rosa en Panamá: por qué las mujeres pagan más y qué cambiaría

<b>¿Qué propone cambiar la iniciativa en la Asamblea?</b>El anteproyecto presentado por el diputado Palacios propone modificar el artículo 1057-V del Código Fiscal para exonerar del Itbms a los productos destinados a la gestión menstrual, incluyendo toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y otros productos similares, sin importar el material con el que estén elaborados.<b>En su exposición de motivos, el diputado argumenta que mantener este impuesto profundiza desigualdades estructurales y podría contravenir principios constitucionales como la igualdad ante la ley, la dignidad humana y el derecho a la salud.</b>Identificar la cifra exacta que recauda el Estado por este imúesto quizá es difícil, sin embargo, una estimación basada en datos poblacionales y precios de mercado permite dimensionar su impacto.Si se considera de forma conservadora que alrededor de un millón de mujeres en Panamá se encuentran en edad menstruante y gastan en promedio $6 mensuales en estos productos, el gasto anual por persona sería de $72. Aplicando el Itbms del 7 %, el impuesto anual por mujer sería cercano a $5.Bajo este escenario, la recaudación anual estimada rondaría los $5 millones, una cifra relativamente baja frente a la recaudación total del Itbms a nivel nacional.