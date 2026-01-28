Popi Varela califica de exagerada y excesiva la detención de Gaby Carrizo

El diputado por el Partido Panameñista, José Luis Popi Varela, consideró este 28 de enero como exagerada y excesiva la detención preventiva del exvicepresidente de la República, José Gabriel Gaby Carrizo, al asegurar que no se cumplen los criterios legales para aplicar esta medida cautelar.

Varela explicó que la legislación panameña establece tres razones fundamentales para ordenar una privación de libertad: riesgo de fuga, destrucción de pruebas o que el imputado represente un peligro para la sociedad, condiciones que no se presentan en el caso de Carrizo.

“El señor Carrizo no representa riesgo de fuga, porque regresó de Guatemala para enfrentar el proceso. Tampoco puede destruir pruebas, ya que existe un informe de la Contraloría General de la República que fue culminado y entregado. Además, no es un peligro para la sociedad, pues no se trata de un delincuente primario ni secundario”, señaló el diputado.

El dirigente panameñista calificó la decisión como una medida radical y reiteró que, a su juicio, no se justifica la detención preventiva bajo las circunstancias actuales. No obstante, reconoció que la decisión final recae en el juez de garantías.

“Una detención preventiva para una persona que no representa riesgo para la sociedad, no tiene peligro de fuga ni posibilidad de destruir pruebas, me parece excesiva”, concluyó Varela.