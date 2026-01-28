Asamblea aprueba nombramiento de Omar Castillo como subcontralor de la República

Con 46 votos a favor y 12 en contra, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el nombramiento de Omar Castillo como subcontralor de la República.

La decisión se dio ayer, el mismo día en que la Comisión de Credenciales analizó los expedientes de los aspirantes al cargo, a raíz de la renuncia de Elié Felipe Cabezas Justavino en septiembre del año pasado.

El pasado 12 de enero, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que abrió el proceso de convocatoria o período de postulación de las personas aspirantes a ocupar el cargo.

La semana pasada culminó el proceso de presentación de documentos y este miércoles la Comisión de Credenciales analizó los expedientes de los aspirantes.

El diputado Ernesto Cedeño informó en su cuenta de Twitter que solo 11 de los 21 candidatos cumplieron con los requisitos anunciados. La mayoría de los descartados no autenticó sus títulos universitarios en el lugar donde reposa el original del documento, como lo manda el Código Judicial, lo ha ratificado la Corte y lo ha aclarado el procurador de la Administración, según su opinión.

La designación de Castillo también generó cuestionamientos de algunos diputados. “Una vez más, esta Asamblea le entrega al Ejecutivo una designación tan importante como la del subcontralor, demostrando que no existe una real independencia y perdiendo la oportunidad de nombrar a una persona que sea contrapeso, fiscalizador e independiente del Ejecutivo. Aquí solo se cuadran y votan”, se quejó la diputada Yamireliz Chong, de la coalición Vamos.

“Voté en contra del subcontralor Omar Castillo, señalado en el pasado por hacer campaña política desde su cargo como jefe de Presupuesto. Hay panameños que no han sido señalados y que sí pueden ejercer el cargo con solvencia moral”, denunció, por su parte, la diputada del Partido Popular, Patsy Lee.

La diputada hizo referencia a la investigación realizada por el Tribunal Electoral en contra de Castillo por el uso de fondos del Estado para campaña política en 2014.

El ahora subcontralor fue director de la Dirección General de Ingresos durante el gobierno de Ricardo Martinelli; incluso, fue ministro encargado de Economía y Finanzas.