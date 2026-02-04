¿Tendrá que pagar Panamá $2,200 millones? El arbitraje de WeBuild entra en su etapa final

El monto reclamado —alrededor de <b>$2,200 millones</b>— convierte este proceso en uno de los arbitrajes de inversión más relevantes que enfrenta actualmente el Estado panameño. Aunque la existencia del arbitraje no implica una condena automática, el caso representa una <b>contingencia jurídica y fiscal significativa</b> mientras no se emita una decisión definitiva.El<b> Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b> lidera la defensa del país en este proceso, con el apoyo técnico de la <b>Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</b>, entidad que, si bien no es parte directa en el arbitraje, estuvo vinculada a los hechos que dieron origen a la controversia, relacionados con la construcción del <b>Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá</b>.