FCC y hermanos Argüello demandan a Panamá por $329 millones

Además de las dos demandas nuevas, Panamá mantiene un arbitraje de gran envergadura iniciado en 2020: el caso Webuild, relacionado con la ampliación del Canal de Panamá y sustentado en el Tratado Italia–Panamá.Este proceso, que reclama $2,600 millones, se encuentra en su fase final y el laudo se espera para 2026. Según el MEF, ya se han realizado tres pagos administrativos que suman $750 mil.'Es un caso avanzado y este sería el último pago, ya que hemos pasado la etapa de audiencia y el tribunal deberá laudar', explicó Jaime.