Donald Trump da marcha atrás en Minnesota y retira a 700 agentes migratorios tras las protestas

Tras las recientes tensiones, la administración del presidente estadounidense Donald Trump decidió este miércoles 4 de febrero dar un paso atrás en su ofensiva contra la inmigración en el estado de Minnesota.

El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, aseguró en una conferencia de prensa que retirará de las calles de Minnesota a 700 agentes, dejando de esta manera a 1.200 oficiales sobre el terreno. Homan atribuyó esta reducción a la “cooperación activa” de los condados de las Ciudades Gemelas de Minnesota. “Esto es una aplicación inteligente de la ley, no una menor aplicación de la ley”, precisó el alto funcionario, quien también citó la “hostilidad” hacia los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por otra parte, Homan informó que 148 personas fueron arrestadas durante las manifestaciones de las últimas semanas contra las redadas migratorias llevadas a cabo de manera conjunta por el ICE y la Patrulla Fronteriza. En algunos casos, los agentes ingresaron a lugares antes considerados inviolables, como iglesias o colegios, en busca de inmigrantes en situación irregular. Asimismo, el ICE tiene la potestad de ingresar a una vivienda sin una orden judicial, según reveló la cadena CNN hace algunas semanas.

En tanto, Homan afirmó que siempre sostuvo que “si la retórica de odio no se detenía, habría derramamiento de sangre”, una advertencia que podría vincularse con hechos de gravedad, como los asesinatos captados en video de los ciudadanos Renée Good y Alex Pretti.

Otro hecho que sacudió la conciencia de la opinión pública internacional fue la detención momentánea del niño de cinco años Liam Ramos junto a su padre. Actualmente, ambos ya se encuentran de regreso en Minneapolis, tras haber pasado varios días en el centro de detención familiar de Dilley, en Texas, un lugar que acumula denuncias por, entre otras irregularidades, el mal estado del agua y de los alimentos que se consumen en dicho centro de reclusión.