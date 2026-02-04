Donald Trump da marcha atrás en Minnesota y retira a 700 agentes migratorios tras las protestas

Tras las recientes tensiones, la administración del presidente estadounidense <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">Donald Trump</a></b> decidió este miércoles <b>4 de febrero</b> dar un paso atrás en su ofensiva contra la <b>inmigración</b> en el estado de <b>Minnesota</b>.El <b>zar fronterizo de Trump, Tom Homan</b>, aseguró en una conferencia de prensa que retirará de las calles de <b>Minnesota</b> a <b>700 agentes</b>, dejando de esta manera a <b>1.200 oficiales</b> sobre el terreno. Homan atribuyó esta reducción a la 'cooperación activa' de los condados de las <b>Ciudades Gemelas de Minnesota</b>. 'Esto es una <b>aplicación inteligente de la ley</b>, no una menor aplicación de la ley', precisó el alto funcionario, quien también citó la 'hostilidad' hacia los agentes del <b>Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)</b>.Por otra parte, Homan informó que <b>148 personas fueron arrestadas</b> durante las manifestaciones de las últimas semanas contra las <b>redadas migratorias</b> llevadas a cabo de manera conjunta por el <b>ICE</b> y la <b>Patrulla Fronteriza</b>. En algunos casos, los agentes ingresaron a lugares antes considerados inviolables, como <b>iglesias</b> o <b>colegios</b>, en busca de <b>inmigrantes en situación irregular</b>. Asimismo, el <b>ICE</b> tiene la potestad de ingresar a una vivienda sin una <b>orden judicial</b>, según reveló la cadena <b>CNN</b> hace algunas semanas.En tanto, Homan afirmó que siempre sostuvo que 'si la <b>retórica de odio</b> no se detenía, habría <b>derramamiento de sangre</b>', una advertencia que podría vincularse con hechos de gravedad, como los <b>asesinatos</b> captados en video de los ciudadanos <b>Renée Good</b> y <b>Alex Pretti</b>.Otro hecho que sacudió la conciencia de la <b>opinión pública internacional</b> fue la detención momentánea del <b>niño de cinco años Liam Ramos</b> junto a su padre. Actualmente, ambos ya se encuentran de regreso en <b>Minneapolis</b>, tras haber pasado varios días en el <b>centro de detención familiar de Dilley</b>, en <b>Texas</b>, un lugar que acumula denuncias por, entre otras irregularidades, el <b>mal estado del agua y de los alimentos</b> que se consumen en dicho centro de reclusión.