TENSIÓN EN MINNESOTA

Donald Trump da marcha atrás en Minnesota y retira a 700 agentes migratorios tras las protestas

El zar de la frontera Tom Homan aseguró que la medida no implicaba una renuncia al compromiso de Trump en contra de la inmigración irregular.
Por
José Vilar
  • 04/02/2026 10:39
El zar fronterizo Tom Homan atribuyó la decisión a la cooperación de los condados de las Ciudades Gemelas, mientras persisten las críticas por arrestos, operativos en lugares sensibles y casos que han generado alarma internacional

Tras las recientes tensiones, la administración del presidente estadounidense Donald Trump decidió este miércoles 4 de febrero dar un paso atrás en su ofensiva contra la inmigración en el estado de Minnesota.

El zar fronterizo de Trump, Tom Homan, aseguró en una conferencia de prensa que retirará de las calles de Minnesota a 700 agentes, dejando de esta manera a 1.200 oficiales sobre el terreno. Homan atribuyó esta reducción a la “cooperación activa” de los condados de las Ciudades Gemelas de Minnesota. “Esto es una aplicación inteligente de la ley, no una menor aplicación de la ley”, precisó el alto funcionario, quien también citó la “hostilidad” hacia los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Por otra parte, Homan informó que 148 personas fueron arrestadas durante las manifestaciones de las últimas semanas contra las redadas migratorias llevadas a cabo de manera conjunta por el ICE y la Patrulla Fronteriza. En algunos casos, los agentes ingresaron a lugares antes considerados inviolables, como iglesias o colegios, en busca de inmigrantes en situación irregular. Asimismo, el ICE tiene la potestad de ingresar a una vivienda sin una orden judicial, según reveló la cadena CNN hace algunas semanas.

En tanto, Homan afirmó que siempre sostuvo que “si la retórica de odio no se detenía, habría derramamiento de sangre”, una advertencia que podría vincularse con hechos de gravedad, como los asesinatos captados en video de los ciudadanos Renée Good y Alex Pretti.

Otro hecho que sacudió la conciencia de la opinión pública internacional fue la detención momentánea del niño de cinco años Liam Ramos junto a su padre. Actualmente, ambos ya se encuentran de regreso en Minneapolis, tras haber pasado varios días en el centro de detención familiar de Dilley, en Texas, un lugar que acumula denuncias por, entre otras irregularidades, el mal estado del agua y de los alimentos que se consumen en dicho centro de reclusión.

Personas sostienen carteles durante una manifestación convocada por el Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, exigiendo la libertad de los presos políticos, este martes en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

AME1742. CARACAS (VENEZUELA), 03/02/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), hablando junto al ministro de Interior, Diosdado Cabello (d), y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, este martes, en Caracas (venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

AME1247. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 02/02/2026.- Una mujer camina por el centro histórico este lunes, en San Salvador (El Salvador). Centroamérica afronta una extraordinaria ola de frío que golpea principalmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, con temperaturas históricas de hasta -2 grados en algunas zonas montañosas, con la excepción de Panamá. EFE/Rodrigo Sura

