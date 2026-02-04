Recta final del arbitraje WeBuild: Panamá aguarda laudo por $2,200 millones

A diferencia de los procesos judiciales nacionales, los arbitrajes de inversión ante el CIADI no tienen un plazo fijo para la emisión del laudo. Sin embargo, en la práctica, esta etapa puede extenderse por varios meses, dependiendo de la complejidad técnica y jurídica del caso.En el arbitraje WeBuild contra Panamá, el tribunal debe pronunciarse tanto sobre objeciones preliminares de jurisdicción como sobre el fondo de la controversia, lo que añade un nivel adicional de análisis. El reclamo de la constructora italiana se basa en presuntas violaciones a los estándares de protección de inversiones previstos en el tratado bilateral, entre ellos el trato justo y equitativo.