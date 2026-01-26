Policía Nacional aprehende a 30 personas por delitos sexuales en operativos a nivel nacional

<b>La <a href="/tag/-/meta/policia-nacional">Policía Nacional</a></b>, en coordinación con el <b><a href="/tag/-/meta/ministerio-publico">Ministerio Público</a></b>, <b>logró la aprehensión de 30 personas vinculadas a distintos delitos sexuales</b> como resultado de operativos de investigación y acciones preventivas a nivel nacional durante el mes de enero de 2026.De acuerdo con la información oficial, <b>18 de los aprehendidos están relacionados con el delito de violación.</b> En varios de estos casos, los presuntos agresores mantenían vínculos familiares directos con las víctimas, una situación que subraya la complejidad y sensibilidad de este tipo de hechos, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia.Entre las aprehensiones más recientes destaca el caso de un <b>docente que fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de corrupción de menores</b> y posesión de material de abuso sexual infantil.Este proceso judicial se desarrolló a partir de investigaciones realizadas por la <b><a href="/tag/-/meta/dij-direccion-de-investigacion-judicial">Dirección de Investigación Judicial (DIJ)</a></b>, en coordinación con el Ministerio Público.La Policía Nacional aseguró que seguirá fortaleciendo las acciones preventivas y de investigación para garantizar justicia a las víctimas y reforzar la seguridad ciudadana.