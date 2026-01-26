Policía Nacional aprehende a 30 personas por delitos sexuales en operativos a nivel nacional

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, logró la aprehensión de 30 personas vinculadas a distintos delitos sexuales como resultado de operativos de investigación y acciones preventivas a nivel nacional durante el mes de enero de 2026.

De acuerdo con la información oficial, 18 de los aprehendidos están relacionados con el delito de violación.

En varios de estos casos, los presuntos agresores mantenían vínculos familiares directos con las víctimas, una situación que subraya la complejidad y sensibilidad de este tipo de hechos, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y denuncia.

Entre las aprehensiones más recientes destaca el caso de un docente que fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de corrupción de menores y posesión de material de abuso sexual infantil.

Este proceso judicial se desarrolló a partir de investigaciones realizadas por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Ministerio Público.

La Policía Nacional aseguró que seguirá fortaleciendo las acciones preventivas y de investigación para garantizar justicia a las víctimas y reforzar la seguridad ciudadana.