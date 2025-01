Productores, en alerta por afectaciones de lluvias fuera de temporada

El retraso en la transición de la temporada lluviosa 2024 a la seca de 2025 viene afectando diversos cultivos, en especial a cucurbitáceas, frijoles y maíz, lo que tiene en alerta a los productores y autoridades debido al aumento de humedad.

“Hay cultivos de esta temporada que se han visto afectados por la extensión del invierno, como por ejemplo el guandú, las cucurbitáceas, incluido la sandía, el melón, el zapallo, adicionalmente las hortalizas en general. Evidentemente, estos productos se desarrollan en esta época seca y que se den lluvias para estos días en el caso del guandú, por ejemplo, implica la caída de la flor; mientras que en cultivos como las cucurbitáceas trae consigo afectaciones por enfermedades hongosas, bacterias y otras bióticas que atacan estos cultivos, por ende, hay una merma en el rendimiento”, comentó a La Estrella de Panamá el director de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Abel Aparicio.

Por su parte, José Barrios, productor de maíz en el distrito de Guararé, provincia de Los Santos, comentó que las lluvias han retrasado la cosecha de las mazorcas, situación que se agrava por la falta de secadoras en el silo de La Honda.

En noviembre de 2024, Barrios explicó a este medio que para enero, como es normal en la temporada seca, se inicia la cosecha y secado de las mazorcas. “En enero [2025] la mazorca empieza a secar y si caen las lluvias, el agua se puede filtrar por los filamentos o la barba del maíz, haciendo que el grano se hinche, se brote y pudra antes de la cosecha. No obstante, las lluvias no perjudican la mazorca cuando el capullo desciende porque no se filtra el agua”.

El productor alertó que además de las lluvias “las secadoras en las instalaciones del silo en La Honda no están en las mejores condiciones, y a la fecha no tienen un precio definido para el maíz.

Barrios indicó que ante la situación, este 7 de enero desarrollan en las oficinas del Instituto de Mercadeo Agropecuario, en La Honda, provincia de Los Santos, una reunión para tratar el tema de cosecha y la comercialización del grano.

En tanto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica viene advirtiendo de un posible evento del fenómeno de La Niña (lluvia), condiciones que vienen surgiendo de noviembre de 2024 y que se extenderán este enero de 2025, con un 59 %, para una transición al fenómeno de El Niño neutral (sequía) entre marzo y mayo de 2025 con el 61 %.