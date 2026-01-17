Administración Trump mantuvo conversaciones con Diosdado Cabello meses antes del operativo contra Maduro, según Reuters

Un grupo de funcionarios de la administración del presidente Donald Trump sostuvieron conversaciones con Diosdado Cabello durante meses previos a la operación Determinación absoluta, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, reveló en exclusiva la agencia británica de noticias Reuters.

De acuerdo con fuentes consultas por la agencia de prensa, ese grupo de funcionarios ha mantenido comunicación con Cabello desde esa época.

Cabello figura en la misma acusación por narcotráfico presentada en la corte del Distrito Sur de Nueva york, la cual sirvió como fundamento para arrestar a Maduro, aunque no fue detenido durante la operación este 3 de enero.

Las conversaciones incluyeron temas relacionados con las sanciones impuestas por Washington y el proceso judicial que enfrenta el funcionario venezolano, según dos fuentes cercanas a los contactos entre Cabello y los funcionarios estadounidenses.

Las comunicaciones comenzaron en los primeros días de la actual administración Trump y continuaron durante las semanas previas a la captura de Maduro.

Tras el operativo, el diálogo con Cabello se ha mantenido, según cuatro personas con conocimiento directo de la situación.

De acuerdo con una fuente informada sobre las preocupaciones estadounidenses, estos contactos son considerados clave para la estrategia de Washington de estabilizar el escenario político en Venezuela.

La posibilidad de que Cabello movilice las fuerzas bajo su control podría generar caos interno y poner en riesgo la autoridad de la presidenta interina Delcy Rodríguez, considerada por Estados Unidos como pieza central del plan de transición posterior a Maduro.

No está claro, según Reuters, si las conversaciones abordaron el futuro modelo de gobernabilidad del país ni si Cabello ha atendido las advertencias estadounidenses.

Cabello ha declarado públicamente su respaldo a Rodríguez, a quien Trump ha elogiado en declaraciones recientes.