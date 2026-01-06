Trump advierte a Diosdado Cabello que será objetivo si no coopera con la transición, revela Reuters

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Diosdado Cabello que podría encabezar su lista de objetivos si no coopera con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó la agencia Reuters la noche de este 6 de enero.

De acuerdo con la agencia británica, la información proviene de tres personas familiarizadas con las deliberaciones internas de la Casa Blanca.

Cabello, acusado de dirigir las fuerzas de seguridad vinculadas a graves abusos de derechos humanos, fue identificado por el gobierno estadounidense como un aliado temporal para mantener el orden en un país que atraviesa un momento de precariedad política, dijo Reuters.

No obstante, altos funcionarios de Washington temen que su historial de “represión y su rivalidad con Rodríguez” puedan convertirlo en un obstáculo para la transición, por lo que están tratando de forzar su colaboración.

Al mismo tiempo, buscan estrategias para eventualmente expulsarlo del poder e incluso considerar su exilio, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato a Reuters.

A través de intermediarios, a Cabello se le ha transmitido un mensaje explícito: si se muestra desafiante y no ayuda a consolidar el nuevo orden, podría enfrentar un destino similar al de Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses en la madrugada de este 3 de enero y llevado a Nueva York para responder por cargos de narcoterrorismo.

Según las mismas fuentes, incluso se le advirtió que podría correr peligro su vida si persiste en la resistencia.

Sin embargo, Washington reconoce los riesgos que conlleva una confrontación abierta con Cabello.

Además, existe la preocupación de que milicias progubernamentales denominadas colectivos puedan reaccionar violentamente si perciben un ataque directo a uno de sus líderes, generando el caos que las autoridades estadounidenses intentan evitar, indicó la agencia británica.

Además de Cabello, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, también está bajo la lupa estadounidense y figura en la lista de posibles objetivos, según dos fuentes que señalaron que al igual que Cabello, Padrino enfrenta acusaciones de narcotráfico.