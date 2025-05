Conoce los seis anuncios de Mulino durante su conferencia semanal

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se presentó este jueves 15 de mayo en su conferencia semanal y antes de comenzar la ronda de preguntas con los diferentes medios de comunicación hizo diferentes anuncios sobre turismo, el sector agropecuario y educación.

Feria en la Arena Roberto Durán

El próximo 16 de mayo el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) sostendrá una feria desde las 6:30 de la mañana en la que participarán 15 productores que ofrecerán “una cantidad de alimentos de primera calidad a precios convenientes para todos los panameños”, según Mulino.

La feria ofrecerá productos como arroz para más de 7,500 personas y bolsas de comida completas en valores de $5.00 y $10.00. El recinto contará con estacionamientos, seguridad y aire acondicionado.

Deuda por pagar

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) pagará alrededor de 110 millones de dólares en compensaciones e incentivos en los sectores del arroz, maíz y leche.

“Se ha hecho un gran esfuerzo para conseguir dicho dinero desde nuestro presupuesto nacional y se pagará la totalidad de la deuda de estos rubros”, afirmó el mandatario.

Seguro para turistas

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) se encuentra en el proceso de garantizar el seguro a los visitantes que lleguen al país. “Contaremos con un seguro médico de hospitalización y atenciones para cada ciudadano extranjero o panameño que resida en el exterior y venga a nuestra tierra”, explicó.

“Esto va a aumentar mucho el interés del turismo internacional por Panamá y a su vez se genera mayor actividad económica a nivel de bares, restaurantes, taxis y todo lo que engloba al sector turístico”, agregó.

‘Inversión estratégica’

El Ministerio de Educación realizará una “inversión estratégica” de 97 millones de dólares que apuntarán a robustecer la infraestructura del sector al igual que formalizar propiedades escolares para impulsar la generación de empleos, la contratación de servicios y el crecimiento económico en distintas regiones del país.

A partir de mañana, 16 de mayo, se estarán entregando órdenes para proceder en la construcción y mejora de centros educativos. El presidente informó que se están generando miles de empleos directos e indirectos en sectores como el de construcción, transporte, materiales e ingenierías por 25 millones de dólares lo cual impacta a más de 2,000 estudiantes.

Entre los centros educativos y la cantidad de alumnos que este plan ha impactado, Mulino mencionó los siguientes: Colegio Isidro Guainora en la comarca Emberá Wounaan (523 estudiantes), Escuela de Cerro Cruz en la comarca Ngäbe-Buglé (112 estudiantes), Colegio Manuel María Tejada Roca en Las Tablas (1,527 estudiantes) y Escuela Marañonal en Panamá Oeste (108 estudiantes).

Denuncias en pasadas administraciones

Mulino se refirió a las denuncias por corrupción en las pasadas administraciones y compartió que desde el inició de su mandato planteó la lucha anticorrupción “gerenando esfuerzos para que aquellos que disfrutaron la fiesta, paguen y rindan cuentas ante la justicia”.

La actual administración ha presentado hasta el día de hoy, frente al Ministerio Público, “278 denuncias de diferentes tipos con pruebas y documentación”, dijo Mulino.

Agregó que los funcionarios deben denunciar cualquier hecho que tenga sospecha de ilegalidad. “Este gobierno no tiene pacto de impunidad con nadie”, resaltó.

“La transparencia y honestidad vale para todos. Este presidente no está cuidando a ningún funcionario del gobierno sea de bajo, medio o alto nivel”, aseveró.

Líneas de teléfono para denunciar

El mandatario informó que desde la semana pasada el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) habilitó dos líneas telefónicas para aquellos a quienes se les impida completar su jornada laboral de manera regular en los proyectos de construcción, del Estado o privados, puedan realizar la debida denuncia confidencialmente.

Los números de celulares son el 6344-1931 y el 6860-5167 en la que se recibirán los reclamos de cualquier colaborador del sector de construcción o servicios.

Protestas

Antes de dirigirse a los medios de comunicación para responder la usual ronda de preguntas, Mulino culminó sus anuncios haciendo un llamado al pueblo ante el actual escenario que se desata en el país debido a las protestas por el desacuerdo de la ciudadanía con la ley 462 de la Caja de Seguro Social, el memorándum de entendimiento y la mina.

“A los productores que no pueden sacar sus productos, a los niños que no acceden a tratamiento de los pacientes oncológicos, a los usuarios de la feria del IMA”, se refirió Mulino. “Es una disputa sindical de sectores de izquierda y de grupos políticos que se ven afectados porque no son más dueños de la Caja de Seguro Social”.

El mandatario no frenó sus acusaciones y se refirió al diputado del PRD, Crispiano Adames, a quien mencionó como uno de los responsables de protestar en contra del actual gobierno.

“Tal cual demostró el contralor de la República, es dueño de una cantidad de nombramientos corruptos en la Asamblea que responde a él”, dijo.

Para culminar, Mulino prometió que en los próximos días se presentarán “más cuestiones irregulares para que la población pueda saber las demás razones detrás de esto. Estaremos anunciándolas y tomando decisiones de gran peso histórico para este país”.