Mulino sobre ley del Seguro Social: ‘No estoy dispuesto a negociar’ y señala a Crispiano Adames

“ Yo no puedo negociar y abrirle la puerta al negociado. No puedo volver a una CSS que demoraba más de 6 meses para una cirugía cardiovascular. He podido pedir disculpas ante todo el país, pero nunca escuché ese pedido de disculpa por los sindicatos por los 30 años que estuvieron en la Junta Directiva de la CSS ”, manifestó el mandatario durante su conferencia de prensa semanal.

Mulino afirmó que no tiene pensado realizar cambios en su gabinete. “No me arrepiento un día de lo que estamos haciendo. Si queremos cambiar este sistema y la mafia de la política no será sencillo”, declaró.

Para Mulino, puede que los reclamos de las protestas sean legítimos, pero se han sumado personas con intereses políticos, señalando directamente al diputado perredista Crispiano Adames. Adelantó que se tomarán “medidas históricas” contra la corrupción.