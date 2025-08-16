Extranjeros sin permiso de trabajo en Panamá: Mitradel realiza operativos en 15 comercios

Un total de<b> 10 extranjeros</b> fueron ubicados laborando sin los permisos de trabajo correspondientes durante los últimos días, informó este sábado el <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/extranjeros-sin-permiso-de-trabajo-en-panama-a-cuanto-asciende-la-cifra-BN14805433">Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).</a></b>La entidad detalló en un comunicado que los operativos se realizaron en 15 comercios de las provincias de<b> Panamá, Los Santos y Chiriquí.</b> Los trabajadores localizados provenían de <b>Cuba, República Dominicana, Colombia, Venezuela y China.</b>Las autoridades levantaron las providencias administrativas por posibles incumplimientos de la <b>legislación laboral panameña,</b> además de emitir tres solicitudes de documentación con fecha límite de entrega para el próximo <b>martes 19 de agosto.</b>El <b>ministerio </b>instó a los propietarios de los comercios involucrados a acatar la <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/informacion-util/conozca-los-requisitos-para-que-los-extranjeros-puedan-trabajar-legalmente-en-panama-AP14393120?mrs=eyJnIjo5LCJjIjoiUmVjb21lbmRhY2nzbiBkZSBjb250ZW5pZG9zIiwiYSI6IlZpc2l0YSBkZSBhcnTtY3VsbyByZWNvbWVuZGFkbyIsIm4iOiJN4XMgcGFyYSB0aSJ9">normativa vigente</a> para evitar sanciones administrativas.El <b>Mitradel </b>destacó que estas acciones buscan garantizar la protección de los derechos laborales, el orden migratorio y la promoción del empleo para nacionales.