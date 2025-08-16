Extranjeros sin permiso de trabajo en Panamá: Mitradel realiza operativos en 15 comercios

Un total de 10 extranjeros fueron ubicados laborando sin los permisos de trabajo correspondientes durante los últimos días, informó este sábado el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

La entidad detalló en un comunicado que los operativos se realizaron en 15 comercios de las provincias de Panamá, Los Santos y Chiriquí. Los trabajadores localizados provenían de Cuba, República Dominicana, Colombia, Venezuela y China.

Las autoridades levantaron las providencias administrativas por posibles incumplimientos de la legislación laboral panameña, además de emitir tres solicitudes de documentación con fecha límite de entrega para el próximo martes 19 de agosto.

El ministerio instó a los propietarios de los comercios involucrados a acatar la normativa vigente para evitar sanciones administrativas.

El Mitradel destacó que estas acciones buscan garantizar la protección de los derechos laborales, el orden migratorio y la promoción del empleo para nacionales.