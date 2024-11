Reformas a la CSS: Crece tensión entre el Gobierno, Asamblea y gremios

Se acentúa la polarización en la discusión sobre las reformas para modificar la Ley No. 51 de la Caja de Seguro Social (CSS). Tanto el presidente de la República, José Raúl Mulino, como los dirigentes de organizaciones populares y los diputados, manifestan diferencias en torno al proyecto. Algunas de estas irreconciliables.

Este jueves el mandatario se refirió a quienes discrepan con la propuesta del Ejecutivo, tachando a algunos de estos como “extremistas”.

“Ahí [en la consulta de la Asamblea] se oye cualquier clase de locuras y se manejan cifras algarete en esa Comisión. Cualquiera llega ahí a hacer un show político, al igual que el diálogo en Penonomé”, expresó ayer el mandatario en su conferencia semanal.

Mulino denostó algunas de las intervenciones, enfatizando que quienes participan deben “saber” sobre el tema de la CSS en alusión a la expresado por representantes de las organizaciones populares. Reafirmó que las reformas “no busca” privatizar, sino que los fondos “rindan más”.

“No haré referencia a ninguna de las ofertas mañaneras que llegan ahí, porque dejan mucho que desear y si bien pueden ir a hablar lo que quieran, no significa que sea cierto o factible”, dijo.

Al mismo tiempo, en la Asamblea Nacional, la secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), Nelva Reyes, respondió a los comentarios del presidente durante su ponencia en la Comisión de Salud.

Reyes manifestó que seguirán luchando por el bienestar de los asegurados y trabajadores del país independientemente de los calificativos que utilice el presidente, quien tachó de “necios” a los representantes de los trabajadores.

“Téngalo por seguro [que seguiremos luchando], si tenemos 38 años de estar luchando y estar resistiendo para que la CSS no se privatice (...) para que la CSS pueda pagarle ese 60% del salario que ellos han devengado”, afirmó.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Crispiano Adames, reaccinó a lo dicho por Mulino.

“Las autoridades dicen que aquí todo el que no diga lo que ellos quieren es mentira, que son necios, demagogos o de izquierda. Eso no puede ser, porque esto no es una mesa de escucha, es un diálogo con competencias de la Asamblea en la constitución”, destacó.

Adames también cuestionó que el gobierno ocupara un espacio de las conferencias de prensa para criticar a la diputada Alexandra Brenes, que hizo un video donde explicó, a su juicio, como funciona el nuevo cálculo de las pensiones e indicó que estas terminan dando tasas de retorno mínimas.

“Lo que hicieron con la diputada Brenes no es correcto. Nosotros vamos a hablar aquí y en la tarde ustedes van a hablar para contradecirnos... entonces, qué va a pensar el pueblo panameño. Hay que respetar de una vez por todas”, concluyó.