Trump incluye a Panamá entre las ciudades ‘más inseguras del mundo’

Además, Trump dijo, según sus cifras, las cuales nunca reveló su fuente, que la capital estadounidense dobla los valores de violencia en relación con capitales como Bagdad (Irak), Brasilia (Brasil) y Ciudad de Panamá.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, Washington, D.C. vivía una ola criminal peor que ciudades, como Bogotá (Colombia), Ciudad de México y San José (Costa Rica).

Trump hizo tal afirmación cuando anunció que desplegaría la Guardia Nacional en la ciudad de Washington, D. C.

Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Ciudad de Panamá está entre las cinco ciudades más peligrosas del mundo.

Costa Rica reacciona

Sobre esas afirmaciones, el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, afirmó este miércoles 13 de agosto que la seguridad de San José es “tres veces mejor” que la de Washington, D.C., reportó la agencia EFE.

“Me sorprende que algunos medios hayan dicho que el señor presidente critica la seguridad de San José cuando está indicando que es tres veces mejor la seguridad de San José que la de Washington”, declaró Zamora.

La agencia EFE reportó que el mandatario estadounidense se basó en unos gráficos que recogen la tasa de asesinatos de 2024 en los que se ve que Washington, D.C. -donde hubo 27,54 por cada 100.000 habitantes- lidera la clasificación y prácticamente dobla a la que le sigue, Bogotá (15,1 por cada 100.000), y aventaja a otras como Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana.

Por su lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a los dichos de Trump sobre la ciudad de Bogotá. Es “uno de los mejores lugares de la Tierra”, destacó CNN en Español.

“Si no conoce Bogotá, no puede saberlo. El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten que Bogotá es uno de los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre, eso lo hace uno de los mejores lugares de la Tierra”, dijo Petro en X.

Al cierre de esta edición ni la Alcaldía de la Ciudad de Panamá ni el Gobierno panameño han emitido comentario sobre lo dicho por Trump.