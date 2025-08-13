Trump incluye a Panamá entre las ciudades ‘más inseguras del mundo’

Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la Ciudad de Panamá está entre las cinco ciudades más peligrosas del mundo.Trump hizo tal afirmación cuando anunció que desplegaría la Guardia Nacional en la ciudad de Washington, D. C.De acuerdo con el mandatario estadounidense, Washington, D.C. vivía una ola criminal peor que ciudades, como Bogotá (Colombia), Ciudad de México y San José (Costa Rica).Además, Trump dijo, según sus cifras, las cuales nunca reveló su fuente, que la capital estadounidense dobla los valores de violencia en relación con capitales como Bagdad (Irak), Brasilia (Brasil) y Ciudad de Panamá.