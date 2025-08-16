Clima en Panamá: Pronóstico para este sábado 16 de agosto

Este fin de semana se prevén aguaceros aislados en la provincia de Panamá, con temperaturas cercanas a los 31 °C y una sensación térmica de hasta 37 °C, informó la mañana de hoy el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

En la provincia de Bocas del Toro se pronostican aguaceros aislados con tormentas, con una temperatura promedio de 30 °C y una sensación térmica de 37 °C. En Coclé, se esperan 32 °C de temperatura y sensación térmica de 37 °C.

En Colón se anticipan lluvias puntuales con tormentas, con temperaturas entre 33 °C y 38 °C. En Chiriquí, específicamente en Tierras Altas, la temperatura máxima prevista es de 27 °C, con sensación térmica de 33 °C.

En Darién, la temperatura alcanzará los 30 °C, con sensación de 35 °C; condiciones similares a las de Herrera, donde se prevén 31 °C y sensación de 37 °C, y Los Santos, con 30 °C y una sensación de 34 °C.

En Panamá Oeste se esperan 31 °C y sensación térmica de 37 °C, mientras que Veraguas alcanzará una máxima de 29 °C con sensación de 35 °C.

La comarca Ngäbe-Buglé registrará hasta 28 °C, con sensación térmica de 34 °C; Guna Yala espera 29 °C con sensación de 36 °C; y Emberá Wounaan alcanzará 31 °C con una sensación de 27 °C.

Las condiciones marítimas serán favorables para la navegación en todo el territorio nacional.