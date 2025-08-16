Clima en Panamá: Pronóstico para este sábado 16 de agosto

Este <b>fin de semana</b> se prevén aguaceros aislados en la provincia de Panamá, con temperaturas cercanas a los<b> 31 °C y una sensación térmica de hasta 37 °C</b>, informó la mañana de hoy el<i><a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/clima-en-panama-pronostico-para-este-viernes-15-de-agosto-PC15249732"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).</a></i>En la provincia de <b>Bocas del Toro</b> se pronostican aguaceros aislados con tormentas, con una temperatura promedio de 30 °C y una sensación térmica de 37 °C. En <b>Coclé</b>, se esperan 32 °C de temperatura y sensación térmica de 37 °C.En <b>Colón </b>se anticipan lluvias puntuales con tormentas, con temperaturas entre 33 °C y 38 °C. En <b>Chiriquí</b>, específicamente en Tierras Altas, la temperatura máxima prevista es de 27 °C, con sensación térmica de 33 °C.En <b>Darién</b>, la temperatura alcanzará los 30 °C, con sensación de 35 °C; condiciones similares a las de <b>Herrera</b>, donde se prevén 31 °C y sensación de 37 °C, y<b> Los Santos,</b> con 30 °C y una sensación de 34 °C.En <b>Panamá Oeste </b>se esperan 31 °C y sensación térmica de 37 °C, mientras que <b>Veraguas </b>alcanzará una máxima de 29 °C con sensación de 35 °C.La comarca<b> Ngäbe-Buglé </b>registrará hasta 28 °C, con sensación térmica de 34 °C; <b>Guna Yala</b> espera 29 °C con sensación de 36 °C; y <b>Emberá Wounaan</b> alcanzará 31 °C con una sensación de 27 °C.Las condiciones marítimas serán favorables para la navegación en todo el territorio nacional.