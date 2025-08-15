Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 15 de agosto

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió la mañana de este 15 de agosto un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas de importancia vigente hasta las 11:59 p.m. de este viernes.

Además, el Imhp emitió el aviso debido al ingreso y paso de la onda tropical No. 22 sobre el istmo panameño.

La entidad informó que el sistema atmosférico reactivará las condiciones de humedad e inestabilidad, con acumulados de lluvia diarios que podrían oscilar entre 15 y 70 milímetros (o litros por metro cuadrado), con posibilidad de superar estos valores en áreas puntuales.

Las zonas bajo el aviso son: Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Colón, la comarca Emberá, la comarca Guna Yala y la comarca Ngäbe Buglé.

Además, el aviso incluye a Bocas del Toro y zonas marítimas del país.

El Imhpa advirtió que las lluvias podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones en áreas bajas y deslizamientos de tierra en sectores vulnerables.

Se recomienda a la población tomar precauciones, mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.