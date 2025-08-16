Productores participan en diálogo sobre acuerdo de Panamá con Mercosur

El <b>Ministerio de Comercio e Industrias (Mici)</b> realizó esta semana una gira por las provincias de <b>Coclé y Veraguas </b>para informar a productores y exportadores nacionales sobre las implicaciones del A<b>cuerdo Marco Complementario</b> que Panamá suscribió con el <b>Mercado Común del Sur (Mercosur)</b> a inicios de este año.La entidad recalcó que este acuerdo no constituye un <b>Tratado de Libre Comercio (TLC)</b> ni un <i>Tratado de Promoción Comercial (TPC).</i> Además, subrayó que el documento no implica una <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/brasil-el-primer-pais-del-mercosur-con-el-que-panama-buscara-un-acuerdo-comercial-NJ11185976">apertura comercial </a>inmediata con el bloque sudamericano, del cual Panamá es <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-participa-en-su-primera-cumbre-del-mercosur-como-estado-asociado-CD14178802">Estado asociado</a></b> desde diciembre de 2024.'Esta gira nos permite escuchar de primera mano a los productores, aclarar sus dudas sobre el Acuerdo Marco y garantizar que cada etapa del proceso cuente con su participación activa', señaló el titular del Mici,<b> <a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/acuerdo-de-mercosur-no-implica-aranceles-o-llegada-de-productos-asegura-el-mici-AC14432002">Julio Moltó.</a></b>El ministerio recordó que el acuerdo aún está pendiente de ratificación por parte de la <b><a href="https://www.laestrella.com.pa/economia/panama-y-mercosur-diputados-se-reunen-con-embajadores-sudamericanos-para-analizar-acuerdo-comercial-CA14362527">Asamblea Nacional</a> </b>y que, una vez inicien las negociaciones técnicas, estas se desarrollarán de manera participativa, con la inclusión de productores y gremios nacionales.La gira de diálogo ya se ha realizado en las provincias de <b>Los Santos, Coclé y Veraguas,</b> y se prevé que concluya hoy en <b>David, Chiriquí. </b>En los conversatorios han participado productores de <b>cebolla, maíz, arroz, leche, carne y rubros acuícolas, </b>quienes recibieron información detallada sobre el acuerdo.