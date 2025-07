Acuerdo de Mercosur no implica aranceles o llegada de productos, asegura el MICI

Moltó aseguró que el acuerdo va a permitirle a Panamá acceder a tecnología para que los productores puedan mejorar sus niveles de cosechas. Recalcó que la única intención del Mercosur de venir a Panamá no es para inundarnos de sus productos, sino utilizar su plataforma para enviar o transformar sus productos a otras partes del mundo.

“Estamos explicando a todo el sector productivo que el acuerdo no implica ningún arancel o rebajas de arancel, ni nada que tenga que ver con productos sensitivos y nacionales del país”, dijo Moltó este viernes en una conferencia de prensa de la Asociación Nacional de Usuarios de la Zona Libre de Colón.

En medio de las expectativas que ha generado la primera participación de Panamá como Estado asociado en la Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, salió al paso para aclarar que dicho acuerdo no representa un riesgo para la producción nacional.

Ratificación

El ministro del MICI también recordó que el acuerdo todavía no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional (AN), ya que quedó en segundo debate. Adelantó que para agilizar el proceso han realizado acercamientos con los diputados para explicar los beneficios.

Precisamente, el presidente de la República, José Raúl Mulino, confesó que se reunió con el presidente de la AN, Jorge Herrera, para plantearle, entre varios temas, la aprobación del acuerdo de Mercosur.

”Le pedí al presidente de la AN llevar adelante la aprobación del convenio con el Mercosur porque sin ese convenio no podemos entrar en las negociaciones individualizadas con cada país, que es lo que nos va a permitir, de aquí a diciembre, que es la próxima Cumbre, adoptar el estatus de país integrante y no como estamos en este momento de Estado asociado”, informó Mulino este jueves en su conferencia semanal.

Añadió que “es muy importante para Panamá este paso hacia el mercado del sur y más porque no representa una amenaza para ningún sector panameño, ya que el Mercosur ve en Panamá, principalmente, su posición geográfica para sus fines comerciales de exportación y reexportación. Le he pedido al ministro Moltó que se encargue rápido de eso con el presidente de la AN con el ánimo de aprobar ese convenio con Mercosur e iniciar ese proceso uno a uno”.

Diputados del Partido Panameñista recientemente también se reunieron con los embajadores de Brasil, Argentina y Uruguay para dialogar sobre el proceso de integración de Panamá al Mercosur.

Los embajadores acudieron a la Asamblea Nacional para conversar con los diputados sobre la importancia del acuerdo y los beneficios que traería para Panamá en caso de ser ratificado.

Sandra Pittí, embajadora de Argentina, comentó que el Acuerdo de Complementación Económica suscrito por Panamá le brinda al país la posibilidad de “estimular el comercio” con los países del bloque, así como fomentar la cooperación en materia agropecuaria e inversiones para crear cadenas de almacenaje y transformación de productos en Panamá, destinados al resto de la región.

Carlos Henríquez de Abreu, embajador de Brasil, aclaró que este acuerdo no representa un tratado de libre comercio, sino un proceso de integración. “Lo que queremos es sumar las competencias de cada país, de manera paulatina, para ser más fuertes juntos”, expresó.

Abreu explicó que se mantienen optimistas ante la aprobación del acuerdo. Agregó que, cuando llegue el momento de establecer acuerdos arancelarios, se hará en coordinación con los productores locales, para garantizar que no se vean afectados.

El embajador brasileño adelantó que ya se han reunido con los partidos Vamos, Panameñista, Movimiento Otro Camino y Realizando Metas, y que también buscan establecer diálogo con el Partido Revolucionario Democrático y Cambio Democrático.