Mulino vuelve a cuestionar al SPA y habla de una ley antimafia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, arremete una vez más contra el Órgano Judicial y el Sistema Penal Acusatorio (SPA), mandando un mensaje directo a los jueces de garantías.

“La lucha contra el narcotráfico y la delincuencia no es un trabajo que pueda hacer sólo la fuerza de seguridad. Además de la sociedad que debe cooperar, no metiéndose en este negocio mortal, también necesitamos el compromiso del Órgano Judicial”, manifestó el mandatario durante su conferencia de prensa semanal este jueves 20 de noviembre.

Mulino señaló el caso de tres cabecillas de pandillas que recibieron medidas cautelares de detención domiciliaria. “Esta batalla contra pandillas, narcotráfico, asociación ilícita, crimen organizado, no puede tener flexibilidad con este tipo de maleantes condenados como son las tres unidades que me presentaron en el informe de inteligencia el lunes pasado. No puede ser. Y así lo he transmitido al Órgano Judicial para ver qué pueden hacer. Porque son sus jueces de garantía los que hacen estos desmanes so pretexto del garantismo. Lo han convertido en mucho más garantista de lo que en concepto y en teoría es. Pero, ¿a costa de qué? De la seguridad ciudadana”, denunció Mulino.

Los cuestionamientos al Órgano Judicial, y específicamente a las decisiones de los jueces de garantía han sido una constante en las conferencias del presidente desde el inicio de su mandato. Afirma que respeta el SPA y la separación de poderes entre los órganos del Estado, pero al mismo tiempo ha sido reiterativo en su descontento.