Mulino vuelve a cuestionar al SPA y habla de una ley antimafia

Mulino también adelantó que contempla la adopción en Panamá de legislación antimafia, al estilo de Estados Unidos o Europa, para dotar de herramientas más fuertes al sistema judicial contra el crimen organizado.'Estoy tratando de ver y de conseguir la información, el asesoramiento de gobiernos como Estados Unidos, Francia, Italia, para hacer en Panamá y presentar a la Asamblea una ley antimafia, como la que hizo Estados Unidos con el RICO Act. Los códigos actuales no dan para esto. Y le he pedido al procurador, a los jefes de instituciones, a todos, por favor asesorémonos de este tema', detalló el presidente.También habló del fracasado proyecto de ley de extinción de dominio al dejar sentado la posibilidad de revivir la iniciativa que fue impulsada en el gobierno pasado. Aclaró que aunque se opuso en el pasado, no está cerrado a la posibilidad de una legislación técnica y efectiva. 'Como ciudadano yo me opuse a la ley de extinción de dominio que se presentó. Porque esa ley no era para Panamá. Segundo, tenía graves distorsiones. Tercero, podía ser un instrumento de persecución política incalculable si aquí llega a la Presidencia otro enfermo como el que tuvimos. Así que me opuse', explicó. 'Eso no quiere decir que no se pueda hacer una buena ley técnica que le permita a la autoridad, sobre todo las de persecución del delito en el Ministerio Público poder hacerlo', acotó.