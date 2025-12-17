Jamón recalentado: autoridades alertan sobre los riesgos en fin de año

Autoridades de salud advirtieron sobre los riesgos de consumir alimentos recalentados varias veces, una práctica común durante las fiestas de Navidad y fin de año que puede desencadenar gastroenteritis.

Las intoxicaciones alimentarias, las infecciones respiratorias y los accidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol tienden a incrementarse durante las celebraciones de Navidad y fin de año, advirtió Alexander Baré, director del Centro de Salud de Torrijos Carter, durante una entrevista concedida a TVN Noticias.

El especialista explicó que uno de los principales riesgos en esta temporada está asociado al recalentamiento inadecuado del jamón, un alimento común en las mesas navideñas. Señaló que recalentar este producto en varias ocasiones o conservarlo de forma incorrecta favorece la proliferación de bacterias que pueden provocar gastroenteritis, diarreas y vómitos.

Alimentos como ensaladas, pollo y carne de cerdo, si no se refrigeran adecuadamente, pueden causar diarrea, vómitos y malestar general. Los síntomas suelen durar entre dos y cuatro días después del consumo.

Ante la aparición de signos como diarrea, vómitos o dolor abdominal, se recomienda acudir de inmediato a los centros de salud para recibir atención oportuna.