Jamón recalentado: autoridades alertan sobre los riesgos en fin de año

Autoridades de salud advirtieron sobre los riesgos de consumir <b>alimentos recalentados varias veces</b>, una práctica común durante las fiestas de Navidad y fin de año que puede desencadenar <b>gastroenteritis</b>.Las intoxicaciones alimentarias, las infecciones respiratorias y los accidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol tienden a incrementarse durante las celebraciones de Navidad y fin de año, advirtió Alexander Baré, director del Centro de Salud de Torrijos Carter, durante una entrevista concedida a <b>TVN Noticias</b>.El especialista explicó que uno de los principales riesgos en esta temporada está asociado al <b>recalentamiento inadecuado del jamón</b>, un alimento común en las mesas navideñas. Señaló que recalentar este producto en varias ocasiones o conservarlo de forma incorrecta favorece la proliferación de bacterias que pueden provocar gastroenteritis, diarreas y vómitos.Alimentos como<b> ensaladas, pollo y carne de cerdo</b>, si no se refrigeran adecuadamente, pueden causar diarrea, vómitos y malestar general. Los síntomas suelen durar <b>entre dos y cuatro días</b> después del consumo.Ante la aparición de signos como diarrea, vómitos o dolor abdominal, se recomienda <b>acudir de inmediato a los centros de salud</b> para recibir atención oportuna.