Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 19 de diciembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que durante las primeras horas de la mañana se prevé cielo parcialmente nublado con chubascos o aguaceros aislados en sectores de Colón, la comarca Guna Yala, el norte y este de Panamá, el norte de Panamá Oeste y la comarca Emberá Wounaan (Sambú).

Para la tarde, el pronóstico indica intervalos nublados y aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica, con probabilidad de ser moderados a fuertes en Colón, Panamá Oeste, Panamá, Darién y las comarcas Emberá Wounaan. En el resto del país, especialmente en zonas montañosas, se esperan lluvias puntuales de menor intensidad.

En horas de la noche, el IMHPA prevé que persistan algunas lluvias sobre Panamá, Darién y las comarcas Emberá, además de chubascos aislados en el norte de Veraguas y Colón. Para el resto del territorio nacional se mantendrá cielo parcialmente nublado.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 30°C y 33°C, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central se esperan valores entre 23°C y 26°C.

En la vertiente del Caribe y el Pacífico Central se pronostican vientos predominantes del Oeste, Noroeste y Norte, con velocidades de hasta 35 km/h en zonas marítimas y menores sobre tierra firme. En el resto del país, los vientos serán del Oeste, Suroeste y Sur, con velocidades de hasta 16 km/h.