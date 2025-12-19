Clima en Panamá: Pronóstico para este viernes 19 de diciembre

El <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) </a></b>informó que durante las <b>primeras horas de la mañana</b> se prevé <b>cielo parcialmente nublado</b> con <b>chubascos o aguaceros aislados</b> en sectores de <b>Colón, la comarca Guna Yala, el norte y este de Panamá, el norte de Panamá Oeste y la comarca Emberá Wounaan (Sambú)</b>.Para la <b>tarde</b>, el pronóstico indica <b>intervalos nublados</b> y <b>aguaceros aislados acompañados de actividad eléctrica</b>, con probabilidad de ser <b>moderados a fuertes</b> en <b>Colón, Panamá Oeste, Panamá, Darién y las comarcas Emberá Wounaan</b>. En el resto del país, especialmente en zonas montañosas, se esperan <b>lluvias puntuales de menor intensidad</b>.En <b>horas de la noche</b>, el IMHPA prevé que <b>persistan algunas lluvias</b> sobre <b>Panamá, Darién y las comarcas Emberá</b>, además de <b>chubascos aislados</b> en el <b>norte de Veraguas y Colón</b>. Para el resto del territorio nacional se mantendrá <b>cielo parcialmente nublado</b>.Las <b>temperaturas máximas</b> oscilarán entre <b>30°C y 33°C</b>, mientras que en áreas montañosas y la <b>Cordillera Central</b> se esperan valores entre <b>23°C y 26°C</b>.En la <b>vertiente del Caribe y el Pacífico Central</b> se pronostican vientos predominantes del <b>Oeste, Noroeste y Norte</b>, con velocidades de hasta <b>35 km/h</b> en zonas marítimas y menores sobre tierra firme. En el resto del país, los vientos serán del <b>Oeste, Suroeste y Sur</b>, con velocidades de hasta <b>16 km/h</b>.