Adiós a los centavos: ¿Por qué se dejará de recibir la moneda en Panamá?

El fin del centavo estadounidense quedó marcado este miércoles 12 de noviembre en Filadelfia, donde se realizó la última acuñación de la moneda de un centavo tras 232 años de circulación. La decisión responde a su creciente inviabilidad financiera.De acuerdo con el Departamento del Tesoro, producir cada centavo costaba más de tres centavos, lo que hacía insostenible mantenerlo en circulación. A ello se sumaba su pérdida de valor práctico: la moneda ya no alcanzaba para adquirir ningún producto, ni siquiera las tradicionales 'golosinas de centavo'.La última acuñación contó con la presencia de altos funcionarios del Tesoro, quienes presenciaron el cierre histórico de una denominación que acompañó a la economía estadounidense por más de dos siglos.