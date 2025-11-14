Adiós a los centavos: ¿Por qué se dejará de recibir la moneda en Panamá?

El gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo Esquivel, anunció que la entidad dejará de recibir centavos luego de que Estados Unidos suspendiera la emisión de estas monedas por su irrelevancia en las transacciones y el alto costo de producción.

Ante este escenario, el Banco Nacional enviará una propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas —responsable de la política económica del país— para impulsar una ley que permita el redondeo de precios en los comercios. La iniciativa, que estaría lista entre junio y julio de 2026, plantea redondear a cero los montos que terminen en uno o dos centavos; a cinco los que finalicen entre tres y siete; y a un centavo los que terminen en ocho o nueve.