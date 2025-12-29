Zelenski dice que está listo para reunirse con Putin tras su último encuentro con Trump

<b>El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski</b>, afirmó que <b>está listo para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin</b>, para <b>abordar la paz en la guerra ruso-ucraniana</b>, tras su <b>encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump</b>.<b>'Cómo encontrarnos, en qué formato, nos da igual. Estamos listos'</b>, dijo Zelenski tras el <b>encuentro de tres horas con Trump en Mar-a-Lago (Florida)</b>.Zelenski advirtió que <b>Moscú debe ser coherente entre lo que dice y lo que hace</b>, ya que <b>Rusia mantiene sus ataques contra Ucrania</b>.<b>'Es importante que las acciones y las palabras del líder ruso coincidan'</b>, señaló, calificando de <b>'un poco extraño'</b> que Putin diga querer acabar la guerra mientras <b>continúa atacando con misiles</b> y <b>celebrando la destrucción de infraestructuras civiles</b>.El mandatario ucraniano explicó que, pese a los <b>mensajes de avances hacia la paz</b>, <b>no se cerró ningún pacto</b> ni se resolvieron <b>'cuestiones espinosas'</b> en la reunión con Trump.El encuentro se produjo <b>tras una llamada entre Trump y Putin</b> y varias <b>reuniones entre Zelenski y funcionarios estadounidenses</b>.Zelenski y Trump anunciaron la creación de <b>'grupos de trabajo'</b> para <b>finalizar un acuerdo de paz en las próximas semanas</b>, aunque <b>sin fechas ni lugares definidos</b>.<b>'Mantuvimos una conversación significativa sobre todos los temas'</b>, afirmó Zelenski, destacando los <b>avances logrados por los equipos ucraniano y estadounidense</b>.<b>'Ucrania está lista para la paz'</b>, reiteró Zelenski, quien adelantó <b>nuevas reuniones esta semana</b> y una <b>cita en enero en Washington</b>, donde Trump <b>recibirá a líderes europeos, incluidos representantes de Ucrania</b>.