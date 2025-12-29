Zelenski dice que está listo para reunirse con Putin tras su último encuentro con Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que está listo para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para abordar la paz en la guerra ruso-ucraniana, tras su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

”Cómo encontrarnos, en qué formato, nos da igual. Estamos listos”, dijo Zelenski tras el encuentro de tres horas con Trump en Mar-a-Lago (Florida).

Zelenski advirtió que Moscú debe ser coherente entre lo que dice y lo que hace, ya que Rusia mantiene sus ataques contra Ucrania.

”Es importante que las acciones y las palabras del líder ruso coincidan”, señaló, calificando de ”un poco extraño” que Putin diga querer acabar la guerra mientras continúa atacando con misiles y celebrando la destrucción de infraestructuras civiles.

El mandatario ucraniano explicó que, pese a los mensajes de avances hacia la paz, no se cerró ningún pacto ni se resolvieron ”cuestiones espinosas” en la reunión con Trump.

El encuentro se produjo tras una llamada entre Trump y Putin y varias reuniones entre Zelenski y funcionarios estadounidenses.

Zelenski y Trump anunciaron la creación de ”grupos de trabajo” para finalizar un acuerdo de paz en las próximas semanas, aunque sin fechas ni lugares definidos.

”Mantuvimos una conversación significativa sobre todos los temas”, afirmó Zelenski, destacando los avances logrados por los equipos ucraniano y estadounidense.

”Ucrania está lista para la paz”, reiteró Zelenski, quien adelantó nuevas reuniones esta semana y una cita en enero en Washington, donde Trump recibirá a líderes europeos, incluidos representantes de Ucrania.