Las muertes en el Mediterráneo cayeron en 2025, pero su ruta central aún es las más letal

Al menos 1.745 migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo en 2025, un descenso del 32 % en relación con el año anterior, aunque sus rutas, especialmente la central, siguen siendo las más letales del mundo, con 33.220 fallecidos o desaparecidos desde 2014, según las estadísticas de Naciones Unidas.

Según las cifras que actualiza a diario la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), 2025 ha sido el segundo año con menos muertes en el Mediterráneo desde 2014, sólo por delante de 2020, cuando la pandemia redujo la afluencia de migrantes.

Se trata además del tercer año consecutivo de descensos en el Mediterráneo, y las cifras quedan lejos de las de 2016, el peor año, con 5.136 muertes y desapariciones.

Aunque no se conoce la edad y sexo de todas las víctimas, la OIM contabilizó al menos 95 niños muertos o desaparecidos, una cifra inferior a la de 2024 (125).

La ruta central, con origen en Libia o Túnez y destino en Italia o Malta, se mantuvo como la más peligrosa, con 1.190 muertes y desapariciones.

Otras 270 víctimas se registraron en el Mediterráneo occidental, y por primera vez desde 2015-2016, la ruta oriental registró más muertes, con 285 fallecidos, principalmente hacia Grecia o Chipre.

La mayoría de las muertes en 2025 se debieron a ahogamientos (1.536), aunque también hubo 53 por violencia y 21 por malas condiciones de higiene o alimentación.

Desde 2014, la ruta central acumula 25.775 víctimas, frente a 4.552 en la occidental y 2.893 en la oriental.

En América, el número de migrantes muertos o desaparecidos cayó un 68 %, hasta 396 víctimas, la cifra más baja desde 2014, frente a 1.272 en 2024.

La frontera entre México y Estados Unidos volvió a ser la ruta más peligrosa del continente, con 158 víctimas en 2025 y 6.661 desde 2014.

Otras rutas letales incluyen el Caribe a Estados Unidos, la selva del Darién y la ruta marítima de República Dominicana a Puerto Rico.

A nivel global, el número de migrantes muertos o desaparecidos descendió un 37 %, desde 9.197 en 2024 a 5.727 en 2025.