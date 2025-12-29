Las muertes en el Mediterráneo cayeron en 2025, pero su ruta central aún es las más letal

<b>Al menos 1.745 migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo en 2025</b>, un <b>descenso del 32 %</b> en relación con el año anterior, aunque sus <b>rutas, especialmente la central, siguen siendo las más letales del mundo</b>, con <b>33.220 fallecidos o desaparecidos desde 2014</b>, según las estadísticas de <b>Naciones Unidas</b>.Según las cifras que actualiza a diario la <b>Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM)</b>, <b>2025 ha sido el segundo año con menos muertes en el Mediterráneo desde 2014</b>, sólo por delante de <b>2020</b>, cuando la pandemia redujo la afluencia de migrantes.Se trata además del <b>tercer año consecutivo de descensos en el Mediterráneo</b>, y las cifras quedan lejos de las de <b>2016</b>, el <b>peor año</b>, con <b>5.136 muertes y desapariciones</b>.Aunque no se conoce la edad y sexo de todas las víctimas, la <b>OIM contabilizó al menos 95 niños muertos o desaparecidos</b>, una cifra <b>inferior a la de 2024 (125)</b>.La <b>ruta central</b>, con origen en <b>Libia o Túnez</b> y destino en <b>Italia o Malta</b>, se mantuvo como la <b>más peligrosa</b>, con <b>1.190 muertes y desapariciones</b>.Otras <b>270 víctimas</b> se registraron en el <b>Mediterráneo occidental</b>, y por primera vez desde <b>2015-2016</b>, la <b>ruta oriental</b> registró más muertes, con <b>285 fallecidos</b>, principalmente hacia <b>Grecia o Chipre</b>.La mayoría de las muertes en 2025 se debieron a <b>ahogamientos (1.536)</b>, aunque también hubo <b>53 por violencia</b> y <b>21 por malas condiciones de higiene o alimentación</b>.Desde 2014, la ruta central acumula <b>25.775 víctimas</b>, frente a <b>4.552 en la occidental</b> y <b>2.893 en la oriental</b>.En <b>América</b>, el número de migrantes muertos o desaparecidos cayó un <b>68 %</b>, hasta <b>396 víctimas</b>, la <b>cifra más baja desde 2014</b>, frente a <b>1.272 en 2024</b>.La <b>frontera entre México y Estados Unidos</b> volvió a ser la <b>ruta más peligrosa del continente</b>, con <b>158 víctimas en 2025</b> y <b>6.661 desde 2014</b>.Otras rutas letales incluyen el <b>Caribe a Estados Unidos</b>, la <b>selva del Darién</b> y la ruta marítima de <b>República Dominicana a Puerto Rico</b>.A nivel global, el número de migrantes muertos o desaparecidos <b>descendió un 37 %</b>, desde <b>9.197 en 2024</b> a <b>5.727 en 2025</b>.