El redondeo de precios: una propuesta con múltiples implicaciones

”El total de la compra es $10.23. No tengo cambio, dejémoslo así”.¿Cuántas veces has escuchado esta frase? O quizás has vivido la situación contraria: pagas $10.25 en un negocio y no te devuelven los centavos. Estas experiencias cotidianas son el contexto de la nueva propuesta de ley del redondeo.

¿Cómo funciona el redondeo?

La propuesta establece las siguientes reglas:

Esta iniciativa surge porque se dejará de emitir monedas de un centavo debido a su elevado costo de fabricación. Sin embargo, más allá de esta razón técnica, es importante analizar las implicaciones más profundas de esta medida.

¿Cómo impactará a los sectores?

Consumidores: Asumirán costos adicionales en la adquisición de productos y servicios, aunque en montos pequeños por transacción.

Comercios y negocios: Deberán revisar sus procesos, analizar sus listas de proveedores y reevaluar sus estructuras de costos y gastos. Surge también una oportunidad de negocio: ¿qué pasará con los centavos que aún están en circulación? Aquí hay espacio para emprendedores innovadores.

Gobierno: Se plantea la interrogante sobre qué se hará con todas las monedas de centavo una vez que dejen de circular, lo cual representa un desafío administrativo y potencialmente una oportunidad.

Pero algo bueno viene con esto

Esta propuesta traerá un auge importante en el impulso de billeteras digitales, e-commerce y otras tecnologías disruptivas. La eliminación del centavo facilitará que la circulación del dinero sea más rápida y accesible, y eventualmente, lo mismo sucederá con el dinero en papel. Estamos ante un punto de inflexión hacia una economía cada vez más digitalizada.

Ventajas y desventajas para el ecosistema económico

Ventajas:

Desventajas:

Recomendaciones para dueños de negocios y emprendedores

Esta propuesta de ley va más allá de un simple cambio operativo: representa una transformación en la forma en que realizamos transacciones comerciales y un paso hacia la digitalización completa de nuestra economía. Cuéntame ¿Qué te parece?

